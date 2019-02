I profumi maschili top da regalare a San Valentino. Cofanetti, novità e grandi classici must have

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione dei migliori profumi per lui da regalare a San Valentino.

Cofanetti speciali in edizione limitata dedicati alla festa degli innamorati, nuove fragranze maschili 2019 e grandi classici assolutamente da avere per un San Valentino da ricordare.

Profumate il 14 febbraio con i profumi da uomo must have del momento continuando a leggere questo articolo.

Un classico maschile che conquista, un profumo speziato, intenso, ribelle e nobile al contempo. Un dono di San Valentino ideale per gli uomini più forti.

L'isola italiana rivive in questo cofanetto regalo perfetto per San Valentino. La confezione include un profumo e un cuore profumato in ceramica che sprigiona le medesime note di mandarino, limone e rosmarino, alghe marine, muschio e macchia mediterranea.

Riflesso contemporaneo del classico profumo Roma, creato da Laura Biagiotti negli anni '80, questo nuovo profumo uomo esprime al meglio il carattere e il fascino dell'italianità.

Dedicato agli "uomini moderni" alla ricerca di note intense, questo profumo ha un'anima boisé e vanigliata che ne ingentilisce il carattere intenso, audace e vibrante.

Un'idea regalo per San Valentino davvero unica, un cofanetto regalo al cui interno troviamo l'iconico profumo da uomo Tommy abbinato a un pratico borsone da viaggio griffato.

Limone, cuoio, cedro e sandalo si uniscono in una fragranza maschile "ispirata all'avventura mondana". Questo profumo è in vedita esclusiva italiana presso Stefano Saccani Parma.

Direttamente dalla linea maschile firmata David Beckham, ecco un deodorante profumato per avere un aspetto fresh & cool tutto il giorno. Abbinatelo al dopobarba della stessa gamma per un regalo di San Valentino al top.

Eau de Parfum Secret Potion N1 e la crema da rasatura nella stessa fragranza vengono proposti in una confezione regalo dall'anima rock. Il regalo giusto per i rocker.

Proposto dal marchio americano come una "fragranza charmant", questo profumo propone un’armonia fougère con note di bergamotto, pompelmo e lavanda.

L'essenza agrumata per eccellenza, un grande classico della profumeria maschile italiana, dedicata agli uomini più classy.

La macchia mediterranea, il mare all'orizzonte, ecco i sentori di questo profumo maschile budget friendly dal carattere deciso.

Credits Ph.: Getty Images