Scoprite tutte le novità in fatto di profumi femminili estate 2018. Le fragranze più ricercate per un'estate da ricordare

I profumi femminili estate 2018 sono sofisticati, gioiosi e succosi, dedicati alle donne che amano giocare con la propria femminilità.

Abbiamo selezionato per voi tutte le novità di stagione per regalarvi una colonna sonora olfattiva unica per la vostra estate.

Lasciatevi dunque conquistare dai profumi donna - anche se non mancano le proposte unisex - del momento firmati Dior, Mugler, Dolce & Gabbana e molti altri ancora continuando a leggere questo articolo.

Rosa bulgara e iris si avvolgono su un muschio passionale e femminile. Completano questa nuova composizione note legnose e ambrate.

Un profumo che "sa" di gioia, con note di yalng ylang del Madagascar, gelsomino sambac, fiore di sale e pesca. L'effetto? Dolce e gustoso come un frutto maturo.

Note agrumate e pepe rosa per un profumo femminile frizzante. Frangipani, tiarè e note legnose e muschiate completano la luminosa composizione.

Il nuovo profumo da donna Mugler 2018 vanta note di testa di litchi e ribes rosso, di cuore di pomarose e spina di rosa e di fondo di vaniglia, patchouli e panna montata.

Come una passeggiata mattutina sulla costa ligure, questo profumo inebria con note di chinotto, mandarino, rosmarino e cardamomo.

Note dolci e floreali che richiamano la magica atmosfera del tramonto in Provenza. Un profumo ricco di luce per l'estate.

Una base di rosa femminile avvolta da albicocca e mandarino, uniti a note floreali di gelsomino e fiore di pompelmo, per un effetto seducente.

Due facce della stessa medaglia, due profumi complementari che conquistano. Saint è Gourmand e sognante, con note di gelsomino, tiarè, mandarino, prugna e caramello, mentre Sinner è dark e affascinante. Le sue note? Floreali come quelle di Saint, ma enfatizzate da toni speziati e decisi di vetiver e patchouli.

Con flacone efetto graffiti in edizione limitata firmato da André Saraïva, questo profumo estivo da donna ricorda uno sciroppo di zucchero di canna intriso di fiori bianchi, vaniglia e zenzero.

Un'edizione limitata con note di testa di geranio e pepe rosa e note di cuore di lillà e pesca.

Cedro di Sicilia e mela Granny Smith, rosa bianca, petali di gelsomino, note ambrate e muschi caldi per un profumo estativo che fa sognare le vacanze, evocando una indimenticabile giornata di sole a Capri.

Questa nuova fragranza da donna - ricca di carattere - vanta in testa note di lampone mentre nel cuore troviamo nocciola, rosa e gelsomino. Tra le note di fondo troviamo invece legno di cashmere, cedro, sandalo e miele.

Come un soffio di brezza estiva, questa creazione olfattiva unisex avvolge i sensi con note di testa di alga, di cuore di mughetto e di fondo di pino marittimo e muschio. Da provare.

Signorina Eau de Parfum, Signorina Eleganza, Signorina Misteriosa e Signorina in Fiore cambiano formato per l'estate 2018. Proposti in una deliziosa versione da viaggio da 20 ml disegnata dalla fashion illustrator Jo Ratcliffe.

Un prufumo floreale dolce ed elegante. Le note principali includono pera, miele e bergamotto in apertura, rosa, note acquatiche e peonia nel cuore. Nel fondo troviamo poi cashmeran, muschio bianco, violetta, sandalo e ambra grigia.

Una fragranza femminile definita "tentatrice". La composizione include nelle note di testa frutti rossi, fresia e mandorla. Nel cuore troviamo poi gelsomino, pesca e iris, seguiti nel fondo da vaniglia, semi di tonka poudrée e legno di sandalo.

La Londra più elegante e affascinante vive dentro le tre nuove fragranze della storica casa di profumi. Belgravia Chypre è stato pensato "Per i tradizionalisti più sfarzosi di Londra", Marylebone Wood "Per quelli che sanno" mentre Kensington Ambre "Per soli edonisti".

Fiore d'arancio e bacche rosse in apertura si sposano con un cuore di gelsomino. Nel fondo trionfano patchouli, ambra bianca e muschio bianco, dando vita a un profumo inebriante.

Un'esplosione di perali di papavero per la riedizione estate 2018 dell'iconica fragranza della maison.

Un'acqua di profumo particolarmente luminosa, resa speciale da muschio bianco, neroli, liquore di zenzero e infuso di fiori d’arancio e di gelsomino.

Olio di mandarino, le foglie verdi della pianta, la scorza e i fiori d'arancio abbracciano una base di opoponax resituendo una fragranza estiva emblematica.

Alien si lascia illuminare da fiori bianchi notturni regalandoci un nuovo profumo da donna addictive.

Ispirato all'omonimo fiore di montagna che nasce tra il mese di maggio e quello di giugno nel Parco Nazionale d'Abruzzo, questo profumo unisex è dolce ma deciso, con note di mirtillo selvatico, rosa canina, maggiociondolo, gaggiolo, giglio rosso, faggio e naturalmente scarpetta di venere, il cuore della composizione.

Per dare vita a questa nuova fragranza unisex Romano Ricci si è ispirato alla totalità del cocktail Moscow Mule. In essa troviamo ogni suo ingrediente, dal piccante zenzero al rame del bicchiere che lo custodisce.

Disponibile anche in versione maschile, questa nuova eau de toilette ha note floreali e fruttate ed è stata creata dal naso Juliette Kaaragueuzoglou.

Unisex, fresco e frizzante, questo profumo di alta profumeria inglese mette in scena l'ottimismo dell'estate. Tra le sue note menta appena, mandarino, lime e zenzero uniti a note legnose di musk e legno di cedro.

Sale marino, fiori bianchi, cedro, ambra grigia e muschio danno vita a una fragranza unisex che racconta la storia di una sosta fugace e frivola sulla riva del mare. Esclusiva Stefano Saccani.

Ottenuto secondo un particolare procedimento che mantiene la fragranza inalterata sulla pelle, offre note chiave di mora, GoldenWood®, rosa bulgara damascena e patchouli.

L'affasciante costa mediterranea vive in questo profumo unisex dalle note acquatiche unite a sentori aromatici e agrumati.

Il profumo delle coste del Mediterraneo vive in questa fragranza "incredibilmente bella", come suggerisce il suo nome. La sua composizione include foglia di fico terroso e frutto di fico uniti a bergamotto e Giunchiglia. Sul fondo troviamo poi vetiver di Haiti e nuovamente giunchiglia.

Un profumo Chai Gourmand che come suggerisce il suo nome, si fa ricordare. Tra le note di testa, bergamotto, limone e cardamomo, tra quelle di cuore té, frangipane e zenzero. Nel fondo troviamo poi un accordo boisée lattiginoso, un accordo gourmand, cedro e vaniglia.

Un profumo artistico sensuale, sfaccettato e sorprendente che abbina alla sacralità dell'incenso pelle scamosciata, muschio, fava tonka e latte di mandorla. Unico.

Dolce e raffinato, questo profumo è perfetto per l'estate. Il suo bouquet è composto da prugna rosa, neroli e legno di sandalo.

Il primo profumo della casa di moda ci porta nel deserto e ci sorprende con fiori di cactus e iris, restituendoci una fragranza originale e affascinante.

Qual è il profumo dell'oro? Eccolo racchiuso nella nuova fragranza del marchio italiano. Dalla complessa struttura - ricca di contrasti - questo profumo ha note liquorose e zuccherine avvolte da orchidea nera e spezile del Madagascar.



Una fragranza floreale che conquista con note di apertura di limone e mandarino, di cuore di gelsomino e magnolia e di fondo di muschio bianco e ambra.

La maison francese esplora ancora una volta il fico con un nuovo delizioso profumo estivo. La fragranza apre con note di bergamotto, mandarino galbano, seguite da note di cuore di foglia di fico ed essenza di neroli, mentre chiudono cedro e benzoino.

Lo stilista viaggiatore propone una linea di fragranze ispirata alle città italiane più affascinanti, come Venezia, Firenze, Taorimina, Roma e Capri. Quest'ultima fragranza vanta note di testa di gelsomino, fiori di pesco e lampone, di cuore di fiori di cotone, violetta, petali di rosa e accordo pour, mentre nel fondo troviamo muschio bianco, patchouly e ambra.

Il marchio italiano propone per l'estate 2018 ben 5 diversi profumi da donna ispirati alle emozioni. Tra questi troviamo Amore, Felicità, Incanto, Meraviglia e Passione.

Tre acque profumate per il corpo create dalla collaborazione del marchio beauty e della casa di moda. Perfette per rinfrescare e profumare l'estate, sono disponibili nelle varianti Chiffon Rose, Citrus Satin e Vanilla Voile. In vendita esclusiva nei flagshipstore Twin Set.

Vibrante, effervescente e spensierata questa variante fresca del classico profumo Michael Kors. Nelle note di testa troviamo bergamotto italiano, pompelmo rosa e mela verde. Nel cuore troviamo invece gelsomino indiano, peonia bianca e mughetto. Chiudono la composizione pamplewood, assoluta di muschio, e sandalo dello Sri Lanka.

Ananas e pistacchio tostato uniti ai fiori bianchi danno vita a una fragranza femminile estiva che trionfa con note di vaniglia poudrée, iris e patchouli.

Due fragranze spiccatamente estive, la prima che richiama il sentore di un albero di gelso al mattino, mentre la seconda fa risplendere un bouquet bianco elegante, dolce e luminoso.

Dedicato a una donna impetuosa, affascinante e ricca di carattere, questo profumo vanta note di zenzero, ginepro, vetiver, muschio, bergamotto e fava tonka.

Le fragranze Rose Pompon, Songes, L’ile Au Thé e Eau D’ Hadrien in versione acqua profumata senza alcol, per rinfrescare e profumare la pelle anche in spiaggia.

Freschezza, profumo e potere antiossidante a base di acqua termale di Sirmione. Disponibile in variante melograno o olivo.

Una eau de toilette femminile spiccatamente floreale che ci invita a visitare un giardino segreto ricco di boccioli in fiore.

Artwork: Elisa Costa