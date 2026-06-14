Per anni rimasto ai margini della profumeria occidentale, il crisantemo torna oggi al centro della ricerca olfattiva grazie alla sua identità unica e ai suoi significati contrastanti.

Cosa può raccontarci una singola materia prima? Nel mondo della profumeria, molto più di quanto si pensi. Dietro ogni ingrediente si nascondono storie, tradizioni e significati che influenzano il modo in cui lo percepiamo. Il crisantemo ne è un esempio perfetto. In Europa, questo fiore è legato soprattutto al ricordo dei defunti. Fiorisce in autunno e da generazioni è presente nei cimiteri e nelle celebrazioni dedicate alla memoria di chi non c'è più. Per questo motivo molte persone lo associano a un'idea di malinconia o raccoglimento, una percezione che probabilmente ha contribuito a renderlo poco frequente in profumeria rispetto ad altri fiori più popolari come la rosa o il gelsomino. Ma basta spostarsi in altre parti del mondo per scoprire una storia completamente diversa. In Cina il crisantemo è simbolo di resilienza, longevità e forza interiore. In Giappone è addirittura associato alla famiglia imperiale ed è considerato un emblema di prestigio, continuità e tradizione. Lo stesso fiore, quindi, può evocare emozioni e immagini opposte a seconda del contesto culturale.

Profumi al crisantemo: perché rivalutare questo fiore

Quindi è evidente che la nostra reazione a questo fiore, anche quando contenuto in una boccetta, dipende dall’idea che nel tempo abbiamo costruito intorno al crisantemo e dall’influenza della nostra cultura. Ma provando a fare un passo indietro, concentrandosi solo sul profumo stesso, c’è tutto un mondo da raccontare perché parliamo di note verdi, fresche e speziate con una sfumatura amarognola che lo distingue dai fiori più morbidi e romantici a cui siamo abituati. I profumieri hanno capito le potenzialità del crisantemo e hanno cominciato a proporlo in abbinamento alle note che sono in grado di esaltarlo al meglio. Ecco quindi alcune delle migliori proposte, fra bestseller e novità che abbiamo selezionato per voi.

Profumi al crisantemo: le migliori proposte

Una fragranza intensa e contemplativa, dedicata a chi abbraccia la propria unicità e trova bellezza nelle sfumature più profonde dell’animo. L’apertura delicata di camomilla e rosa introduce un cuore di crisantemo, elegante e malinconico. Sul fondo, incenso e benzoino avvolgono la composizione in un’aura mistica e meditativa, lasciando una scia calda, introspettiva e profondamente evocativa.

Questa proposta interpreta il crisantemo bianco in una composizione elegante e sfaccettata che evolve con grazia sulla pelle. Le note agrumate di kumquat e yuzu si intrecciano a zafferano, geranio e pepe verde di Sichuan, regalando un’apertura luminosa e vibrante. Nel cuore, il crisantemo si fonde con osmanto, magnolia, caprifoglio e mughetto in un bouquet floreale delicato e raffinato. Il fondo di labdano, ambra grigia, benzoino e vetiver dona profondità e calore, lasciando una scia avvolgente e sofisticata.

Eau de parfum fiorita e avvolgente, è costruita attorno a una straordinaria assoluta di tuberosa. Un bouquet lussuoso di iris, fiori d’arancio, gelsomino sambac, crisantemo e ylang ylang crea una scia intensa, sensuale e irresistibilmente inebriante.

Fragranza fresca e luminosa, cattura l’essenza autentica del fiore appena reciso. Note verdi, steli croccanti e petali delicati si fondono in un accordo vibrante e naturale, evocando il profumo intenso e vitale di un negozio di fiori appena aperto.

Profumo delicato e rilassante, evoca il piacere di una tisana calda nelle giornate di pioggia. Accordi erbacei, aromatici e floreali si intrecciano alle note di tè al crisantemo e camomilla, ottenute da estratti realizzati artigianalmente dai boccioli interi.

Una composizione ricca e sfaccettata che si apre con un'esplosione luminosa di agrumi e verbena, impreziosita dalla delicatezza di rosa alba e gelsomino. Nel cuore, crisantemo, giacinto, rose pregiate, mughetto e sfumature di caffè, miele e salvia sclarea creano un bouquet intenso e raffinato. Il fondo, opulento e persistente, intreccia muschio di quercia, patchouli invecchiato, vaniglia, ambra grigia, sandalo di Mysore, vetiver e resine preziose, regalando una scia profonda e avvolgente.

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