Decisamente Rosa, A Tutto Caramello! e Plumbeo sono le nuove fragranze 2026 di Bois 1920 e Profumo di Firenze, protagoniste della profumeria artistica Made in Italy.

La profumeria artistica italiana continua a evolversi, puntando su creatività, ricerca e materie prime di alta qualità. Lo dimostrano le nuove proposte firmate Bois 1920 e Profumo di Firenze, i due brand del gruppo Arnoway che per il 2026 presentano tre fragranze molto diverse tra loro ma accomunate dalla stessa filosofia: raccontare emozioni attraverso il linguaggio del profumo.

Le novità sono state protagoniste di un evento esclusivo dedicato alla stampa e ai content creator, durante il quale è stato possibile scoprire da vicino il lavoro creativo che si cela dietro ogni composizione. Tra interpretazioni moderne della rosa, accordi gourmand e costruzioni legnose dal carattere deciso, il panorama olfattivo del prossimo anno promette di sorprendere.

Decisamente Rosa: la nuova visione della rosa secondo Bois 1920

Tra le uscite più attese spicca sicuramente Decisamente Rosa, la nuova fragranza di Bois 1920 firmata dal Maestro Profumiere Arturetto Landi.

Dopo la collaborazione che ha dato vita ad Art1920, il marchio fiorentino rinnova il sodalizio con uno dei nasi più apprezzati della profumeria contemporanea, affidandogli una nuova interpretazione di uno degli ingredienti più iconici e complessi della tradizione profumiera: la rosa.

Lontana dalle interpretazioni più classiche e romantiche, Decisamente Rosa nasce dall'incontro di due diverse varietà del fiore, che si intrecciano in una composizione moderna e sfaccettata. A rendere la fragranza particolarmente interessante è il dialogo tra le note floreali e accordi inaspettati di nocciola, mela e pera, che aggiungono profondità e originalità alla struttura olfattiva.

Il risultato è una rosa contemporanea, elegante ma non convenzionale, capace di parlare sia agli appassionati delle composizioni floreali sia a chi cerca qualcosa di più sorprendente.

Profumo di Firenze punta sugli Extrait de Parfum

Accanto alla nuova proposta di Bois 1920, Profumo di Firenze amplia la propria offerta con una collezione Extrait de Parfum composta da due creazioni agli antipodi.

Da una parte troviamo A Tutto Caramello!, fragranza gourmand che interpreta il tema del caramello salato con un approccio intenso e moderno. Le sfumature leggermente bruciate amplificano il carattere della composizione, creando un profumo avvolgente, persistente e dalla forte personalità. Una creazione pensata per chi ama lasciare il segno e non teme le fragranze dalla presenza importante.

Di segno completamente opposto è invece Plumbeo, che sceglie la strada delle note legnose, speziate e fresche. Più essenziale e sofisticato, si propone come una fragranza elegante da indossare nelle serate estive, dove la freschezza iniziale incontra una struttura intensa e raffinata.

Due profumi diversi non solo nelle materie prime utilizzate, ma anche nell'approccio emotivo: uno caldo e gourmand, l'altro più asciutto, contemporaneo e strutturato.

Un viaggio nel dietro le quinte della creazione olfattiva

Le tre novità sono state presentate ufficialmente il 16 maggio durante un'esperienza immersiva che ha coinvolto giornalisti, professionisti del settore e content creator.

L'evento è stato concepito come una vera masterclass dedicata alla profumeria artistica. Attraverso il racconto dei profumieri e delle case essenziere coinvolte nello sviluppo delle fragranze, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di esplorare le materie prime protagoniste delle composizioni e comprendere il percorso creativo che porta alla nascita di un profumo.

Un'occasione preziosa per osservare da vicino il dialogo tra ricerca tecnica, sensibilità artistica e selezione degli ingredienti che caratterizza il lavoro delle maison indipendenti.

Il successo a Esxence conferma l'interesse del mercato

Dopo il loro debutto sul mercato, Decisamente Rosa, A Tutto Caramello! e Plumbeo hanno avuto l'opportunità di presentarsi anche sulla scena internazionale di Esxence, tra gli appuntamenti più prestigiosi e autorevoli dedicati alla profumeria artistica.

Nel corso della manifestazione, le tre fragranze hanno saputo conquistare l'attenzione di professionisti del settore, buyer e appassionati, distinguendosi per una forte identità, originalità espressiva e una solida coerenza creativa. Un riscontro che ha ulteriormente consolidato l'interesse già emerso nei mesi precedenti, confermando la capacità di queste creazioni di interpretare le sensibilità contemporanee attraverso linguaggi olfattivi distintivi, riconoscibili e fortemente caratterizzanti.

La direzione della profumeria artistica italiana

Con queste nuove creazioni, Bois 1920 e Profumo di Firenze confermano una tendenza sempre più evidente nel mondo della profumeria artistica: la volontà di superare le categorie tradizionali per offrire esperienze olfattive autentiche e riconoscibili.

Che si tratti di una rosa reinterpretata in chiave contemporanea, di un caramello intenso e sfaccettato o di una composizione legnosa dal carattere elegante, il filo conduttore resta lo stesso: trasformare le materie prime in emozioni e raccontare storie attraverso il profumo.

Una visione che continua a distinguere il Made in Italy nel panorama internazionale della profumeria di ricerca.