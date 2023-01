Ecco le migliori idee regalo San Valentino 2023 per lei: una selezione di profumi, make up e accessori di bellezza per farla felice

Profumi, make-up, accessori di bellezza e box in edizione limitata: ecco le migliori idee regalo San Valentino 2023 per lei (o per lui o loro!).

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, festa degli innamorati e dell'amore, e anche quest'anno nel mondo beauty troviamo idee regalo molto interessanti.

I profumi sono sempre un must, accompagnati da accessori per capelli, creme lussuose e beauty kit speciali in limited edition, pensati per fare felici fidanzate, amiche, mamme, sorelle o chiunque altro ci stia a cuore.

Le più belle idee regalo San Valentino 2023 per lei

Abbiamo selezionato per voi le proposte più belle su cui puntare - perfette per questa festa ma sfruttabili tutto l'anno - per dimostrare affetto alle persone che amate.

Dal rossetto alla federa in seta, passando per piastre per capelli e profumi di nicchia, scegliete il dono più speciale continuando a leggere questo articolo.

Una box adorabile, dedicata alla nostra persona del cuore. Al suo interno, 10 piccole scatole decorate custodiscono prodotti di bellezza dei migliori marchi, come Carolina Herrera, Nuxe e Rituals. Acquistando questo prodotto si ha la possibilità di partecipare al concorso "Vinci un week end da sogno per due", che mette in palio un soggiorno al JW Marriot Resort & Spa di Venezia per vivere un momento indimenticabile insieme alla propria anima gemella.

Acqua di rose, dolcetti turchi e vaniglia: la nuova colonia in edizione limitata del marchio britannico è un canto profumato all'amore e alla dolcezza. Il dettaglio chic: con l'acquisto si riceve in omaggio una splendida pochette abbinata.

Idee regalo San Valentino 2023: Chanel Coco Mademoiselle Pearly Body Gel

Se siete alla ricerca di un prodotto davvero speciale da regalare a San Valentino, ecco un'idea da non perdere. Un gel scintillante "che sublima la pelle e incanta i sensi", rendendo la pelle delicatamente satinata e profumata alle note fresche e sensuali della celebre fragranza Coco Mademoiselle.

Romanticismo, arte e colore. Questa nuova creazione esclusiva rivela un gelsomino colorato e gioioso, arricchito da sfumature di albicocca, iris e rosa. L'ispirazione? Le magiche opere d'arte di Henri Matisse.

Una piastra per capelli senza fili in un grazioso colore rosa perlato. Dal look girly e spensierato, mette in piega i capelli senza sforzo e costrizioni, grazie al design compatto e funzionale, pratico per i viaggi.

Idee regalo San Valentino 2023: Akro Dark

Decadente, avvolgente, irresistibile. Dark è un profumo che conquista e appaga più del "vero" cioccolato. La sua piramide olfattiva annovera infatti tra le sue note il coccolato fondente più puro, unito a cacao, cannella, vaniglia e nocciole. Un must unisex da provare assolutamente, a San Valentino e non solo.

Formato maxi per il mascara effetto push-up che solleva, incurva e volumizza le ciglia al massimo. Un must da regalare o regalarsi con ironia.

The Merchant of Venice Love Atelier, laboratorio profumi dedicato alle coppie

Il marchio italiano d'eccellenza propone, a Venezia, laboratori di coppia - ma non solo! - dedicati alla profumeria. Partendo dall’avvincente storia veneziana del profumo nei secoli, sarà possibile conoscere le più importanti materie prime naturali e sintetiche, le diverse famiglie olfattive. Inoltre, grazie al supporto degli esperti, al termine del "viaggio" viene offerta la possibilità di comporre un vero e proprio profumo personalizzato.

Un duo vincente per creare un nude look luminoso e sano grazie agli ingredienti naturali - e freschi! - contenuti nelle loro formule. Questa box in edizione limitata propone Fresh Tinted Moisturiser e Fresh lip balm rosé & shine.

Una fragranza frivola e frizzante, proposta dal marchio esclusivo come "una gioiosa bollicina che volteggia in un calice di cristallo, simboleggiando i piaceri della vita". Le note dello champagne si uniscono a bergamotto, rosa e mora dando vita a un jus prezioso, particolarmente indicato per celebrare amore, affetto e legami speciali.

Per capelli forti e splendenti, Pantene propone una box speciale in edizione limitata creata in collaborazione con Moschino. Perfetta come dono per la festa dell'amore, custodisce i prodotti icona Miracle Shampoo, Maschera Protezione Cheratina e Olio Protezione Cheratina della linea Rigenera e Protegge.

Idee regalo San Valentino 2023: Kilian Paris Can’t stop loving You

Un nuovo profumo vibrante proposto dal marchio francese come una vera e propria arma di seduzione. Fiori d'arancio, gelsomino, miele, muschio di quercia, vaniglia e labdano lo rendono ipnotico e attraente, per una festa dell'amore senza fine.

Parte della nuova linea di lipcare "per labbra da baciare" del marchio italiano, questo lip balm con olio di camelia ha una particolare texture gel che si fonde sulle labbra. Il dettaglio che fa la differenza? La sua speciale formula cambia colore regalando una sfumatura personalizzata in base al proprio PH.

Una fragranza icona, uno dei capisaldi della profumeria artistica che esplode in un bouquet di fiori bianchi splendenti e super attraenti. Il regalo giusto per sedurre e lasciarsi sedurre.

Un ferro per capelli tre in uno in ceramica, studiato per creare hairlook ogni giorno diversi. Ricci, mossi con onde morbide o con beach waves più decise? Questo è il regalo giusto per chi ama sperimentare creando acconciature personalizzate.

Un profumo orientale unisex ispirato a Gertrude Bell, soprannominata “la regina del deserto”. Questa fragranza conturbante abbina note di oud a zafferano, rosa e incenso. Da regalare e condividere. Il dettaglio in più? Notino mette a disposizione un servizio di engraving per profumi, cosmetici e make-up, per ottenere un regalo di San Valentino - e non solo - ancora più speciale e personalizzato.

Una tinta per labbra che resiste a tutto, anche ai baci più appassionati! Questa nuova sfumatura di colore è molto brillante: un rosso aranciato ispirato al celebre drink tutto italiano. Perfetto per brindare insieme!

Una fragranza giovane, frizzante e spiritosa che conquista grazie alle note di mela caramellata, pompelmo peonia, gelsomino, zucchero di canna ed accordi legnosi e muschiati.

Labbra colorate e piene con un tocco di luce raffinata. Questo rossetto, in rosso classico, è il dono ideale per chi ama lasciare il segno!

Un profumo low cost ispirato alla bellezza, alla tenacia e alla passione di Caterina Dè Medici. La fragranza propone un'apertura fruttata di uva, fragolina di bosco, mora e lampone seguita da un cuore intenso di cuoio, pepe nero e incenso. Sul fondo riposano poi legni, vetiver e muschio bianco.

Una crema corpo idratante e nutriente in grado di donare morbidezza ed elasticità alla pelle. Il suo profumo floreale conquista, per un San Valentino da ricordare.

Idee regalo San Valentino 2023: Capello Point Mystery of Love Profumo Capelli

Dall'effetto antistatico e anticrespo, questo profumo per capelli rende la chioma morbida e setosa. La sua fragranza gourmand, inoltre, con irresistibili note di biscotto, cocco e vaniglia, lo rende un must da regalare a San Valentino!

Sette doni di bellezza da aprire giorno dopo giorno in attesa di San Valentino. All'interno del divertente cofanetto a forma di lucchetto troviamo un'alternanza di prodotti da trucco e skincare dei migliori brand. Tra questi diego dalla palma milano, Sensai e Collistar. Tra le sorprese, in anteprima assoluta, anche la nuova fragranza Signorina Libera di Salvatore Ferragamo.

Un prodotto in edizione limitata ispirato al capodanno cinese. Un dono beneaugurale per un nuovo anno di amore - o affetto! - insieme. La polvere illuminante rosa dai bagliori dorati si fonde sul viso per un effetto luce liquida.

Fiori bianchi e muschio per un profumo femminile conturbante, un vero e proprio "inno d'amore per lei".

Una deliziosa confezione regalo pensata per la festa dell'amore e degli innamorati. Al suo interno il profumo Powerful Love e il rossetto nude dall'effetto marmorizzato.

Un'idea regalo particolare e anche utile: la federa in pura seta al 100%. Questo accessorio rappresenta infatti un perfetto alleato per la bellezza della pelle e dei capelli, che al risveglio saranno più sani e luminosi.

Disponibile da febbraio, Lov U è una nuova fragranza Avon dedicata all'amore e alla sua festa. Custodita in un flacone di vetro trasparente a forma di cuore, mostra un gioioso just color lampone. Proprio il lampone è parte della sua piramide olfattiva, accompagnato da essenza di rose e legno di cashmere.

Credits Ph.: diego dalla palma milano, Kiko Milano, Kilian Paris & Atelier Des Ors + Getty Images