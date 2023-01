Le migliori novità tra i profumi femminili 2023: le fragranze top del momento per tutti i gusti e tutti i budget

Se siete alla ricerca delle migliori novità tra i profumi donna 2023, siete nel posto giusto. Ecco una selezione delle fragranze femminili - ma anche unisex! - più nuove e affascinanti del momento, per inaugurare l'anno in grande stile.

Le fragranze da scegliere? Le tendenze di stagione puntano i riflettori su profumi ricchi di fascino e significato, per una "ricerca di bellezza e benessere" che passa anche dall'olfatto.

Peonia, litchi e patchouli, insieme alla rosa, si rivelano tra le note più interessanti, insieme a ricco zafferano, croccante ciliegia e irresistibili fiori bianchi.

Profumi donna 2023 migliori

Continuate a leggere questo articolo per scegliere il vostro preferito - o preferiti! - tra i profumi donna 2023 migliori dei più importanti marchi designer, low cost e di nicchia.

Le nuove proposte Paco Rabanne, Dior, Veralab Estetista Cinica, YSL, Nobile 1942, solo per citane alcune, vi attendono.

La celebre fragranza femminile della maison francese viene proposta oggi in una imperdibile edizione limitata con flacone ornato dagli iconici dots dell'artista giapponese Yayoi Kusama. Tra le sue note troviamo cacao, peonia, litchi e patchouli: un sogno ad occhi aperti da vivere con tutti i sensi. Per riporre al meglio il profumo e trasportarlo durante i viaggi Vuitton propone anche un lussuoso cofanetto cilindrico abbinato.

Profumi donna 2023: Miss Dior Blooming Bouquet

L’iconico fiocco di Miss Dior tessuto con fili di lurex multicolor si posa anche su Miss Dior Blooming Bouquet per creare un effetto "millefiori" 100% couture. Si tratta di una nuova veste per l'amata fragranza femminile, oggi ancora più luminosa grazie alle sue note distintive di rosa, peonia e patchouli.

Limone di Sicilia, ciliegia e legno di cedro per una fragranza attraente proprio come il flacone che la custodisce. Una novità che segna una nuova era per la divisione beauty del marchio italiano, che ci presenta Q come un profumo che "fa sentire ogni donna una regina contemporanea".

Profumi donna 2023: Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum

Proposto come "una celebrazione selvaggia della vita", questo profumo è caratterizzato da un'esplosione di vaniglia accompagnata dall'ormai iconico accordo di caffè di Black Opium e da un intrigante bouquet di fiori bianchi. Una fragranza femminile perfetta per la notte. In esclusiva da gennaio da Sephora Italia, sarà disponibile in tutte le profumerie da febbraio 2023.

Lanciato dal marchio italiano come "un inno all’indipendenza e alla libertà di una donna indomita che non perde mai di vista la propria femminilità", Aspasia è un profumo dolce e frizzante ispirato alla sofista e maestra di retorica che le presta il nome. Tra le sue note troviamo agrumi e pepe in apertura seguiti da un cuore morbido di caramello e vaniglia e da un fondo di iris e fava tonka. Da provare!

A 15 anni dal lancio dell'iconica fragranza originale, One Million, Paco Rabanne torna con due reinterpretazioni novità desinate a fare storia. Paco Rabanne 1 Million Royal viene proposto come maschile, caratterizzato da note di lavanda, legno di cedro e benzoino. Lady Million Royal è invece la controparte femminile (anche se ci piace ricordare che ogni profumo può essere indossato da chi lo desideri), incentrata su di un ricco bouquet di fiori bianchi, succoso melograno e note legnose vellutate.

Pesca croccante, musk zuccherato, legno di sandalo e ambroxan: questa nuova eau de toilette budget friendly è gioiosa e sorprendente, perfetta per affrontare il nuovo anno con il giusto spirito. Il dettaglio in più? E' stata creata da Jérôme Epinette, naso profumiere d'eccellenza. Yay!

Che odore ha il buio? Rito, il marchio italiano di fragranze artistiche lo ha fatto "costruire" al celebre naso Chris Maurice che ha dato vita a un profumo estremamente intenso e persistente, dedicato a chi ama vivere esperienze "forti". Una curiosità: Il brand non dichiara le note olfattive della sua creazione. Una scelta che intende spronare alla curiosità e indurre a provarla facendola propria. Come spiegato dai founder, si tratta di "un segno di riavvicinamento ad un contatto vivo nelle profumerie artistiche, luoghi di cultura".

Profumi donna 2023: Fragonard Narcisse EDT

Simbolo di rinnovamento e rinascita, il narciso è il fiore dell'anno per la storica casa profumiera francese. Il profumo floreale 2023 di Fragonard mostra un narciso rigoglioso circondato da sentori erbosi, agrumati e mielati, per un effetto estremamente raffinato sulla pelle. Prezzo piccolo per una fragranza decisamente adorabile!

Ispirato alla storia persiana, Golestan Extrait svela il profumo di un giardino fiorito. La sua composizione unisce ad agrumi freschi e ricco ylang ylang, assoluta di rosa bulgara e fiori bianchi sorretti da un fondo cremoso di patchouli, ambra e legni morbidi. Una fragranza intrigante, senza compromessi.

A diciotto anni dalla sua creazione, la maison francese rende omaggio al profumo Do Son, presentando un cortometraggio d’animazione e arricchendo la collezione di novità ed edizioni limitate. La gamma include il profumo best seller - un trionfo di tuberosa, fiori d'arancio e gelsomino - in un nuovo affascinante flacone da collezione. Must!

Nato come uno scherzo, il profumo "anti malocchio" è oggi realtà. Il marchio italiano ha infatti proposto questa particolare fragranza in occasione del "pesce d'aprile" dello scorso anno e, dato il grande entusiasmo suscitato (anche da chi scrive questo articolo!) ha deciso di metterlo realmente in produzione. La sua piramide olfattiva offre un'apertura di mandorla, peperoncino rosso, sale, anice stellato e basilico, seguita da un cuore legnoso e acquatico ammorbidito da fiori di immortelle e zucchero caramellato. A chiudere la composizione, un fondo ricco di patchouli, vetiver, sandalo, note ambrate e muschio di quercia. Il dettaglio top: acquistando Anti Malocchio si riceve in regalo un cornetto rosso porta fortuna realizzato da artigiani napoletani.

Un pack particolarmente accattivante - a forma di libro - e una fragranza "ruggente": Amberique è un nuovo profumo da sperimentare assolutamente nel 2023. Il suo racconto olfattivo, come spiegato dal brand, propone una "prefazione" di pompelmo, cannella e pepe rosa, una "narrazione" di rosa, rum e cacao e un "finale" di ambra e patchouli.

Il marchio moda low cost lancia la sua nuova linea di fragranze Emotions. La gamma si compone di quattro profumi progettati per "suscitare una risposta emotiva: calma, speranza, gioia o amore". Ecco dunque Nº170 - A Moment of Calm, Nº022 - A Moment of Love, Nº146 - A Moment of Bliss e Nº149 - A Moment of Hope, tutti da provare.

Profumi donna 2023: Blancheide Taitù Tiarè EDP

Rilanciato nel 2023 in un nuovo flacone di design dal gusto retrò, Taitù Tiarè è estremamente femminile e affascinante. Un profumo floreale che conquista con un bouquet di tiarè, tuberosa, ylang ylang e vaniglia seguiti da ambra, benzoino e legno di sandalo.

Un profumo unisex dal carattere profondo e dark sottolineato da note balsamiche, fiorite e animali. Ispirato a un rituale Kintu inca, vanta una piramide olfattiva con rose di rosa, patchouli, balsami, oud e ambra. La scelta perfetta per scaldare l'inverno.

Credits Ph: Dolce & Gabbana Beauty - Dior Beauty - YSL Beauté & Getty Images