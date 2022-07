Guerlain Private Lounge è un luogo dedicato alla bellezza a Milano. Propone servizi esclusivi e personalizzati dedicati a make up, skincare e fragranze

Apre le sue porte, nel cuore di Milano, Guerlain Private Lounge, un luogo speciale dedicato alla bellezza a 360 gradi.

Situata al primo piano in corrispondenza della prima Boutique Guerlain in Italia, Guerlain Beauty Lounge è un’area esclusiva, studiata per vivere esclusivi momento di bellezza.

Guerlain Private Lounge: un'esperienza personalizzata

L'ambiente esclusivo conquista al primo sguardo: qui è possibile, previo appuntamento, immergersi nel mondo del trattamento, delle fragranze e del make up Guerlain vivendo un'esperienza totalmente personalizzata.

I servizi esclusivi

Ecco tutti i servizi disponibili nella lounge della bellezza Guerlain:

Fragrance Consultation: per scoprire la passione di Guerlain nella celebrazione dell'arte dei profumi e esplorare le proprie intime emozioni in una location unica e riservata;

Make-up Masterclass: learning by doing, il Make-up Artist Guerlain svela i segreti per un make-up perfetto, personalizzato e adatto alle diverse occasioni;

Skincare Facialist Consultation: consigli dei Guerlain Experts e gestuelle di bellezza e per scoprire la routine skincare più adatta alle proprie esigenze;

Eventi Esclusivi: i Guerlain Experts, insieme a illustri ospiti, condurranno alla scoperta dei valori di bellezza artistica della Maison, caratterizzata da un approccio sostenibile e da una continua evoluzione dalle sue radici attraverso la scienza e l’innovazione.

Guerlain Facial Suite

L'esperienza da sogno non finisce qui. All'interno della lounge è presente anche una Facial Suite.

Qui è possibile vivere l’esclusiva esperienza dei trattamenti viso skincare personalizzati ispirati alla tradizione e ai valori della Maison Guerlain.

Un lussuoso scrigno, intimo e riservato, per immergersi in un’esperienza olistica multisensoriale che dona beneficio a corpo e mente.

Una coccola personalizzata impreziosita dalle linee di trattamento Abeille Royale per riparare e illuminare la pelle di un nuovo splendore e Orchidée Impériale per apparire subito più giovani e riposati.

Gli ospiti sono guidati nella scelta del trattamento viso più adatto alle esigenze della loro pelle della durata di 60 e 90 minuti. Il costo dei trattamenti parte da 150 euro.

Info Guerlain Private Lounge

Come anticipato, Guerlain Beauty Lounge si trova al primo piano della Boutique Guerlain di Milano, in via Montenapoleone 1.

Lo spazio esclusivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30.

L'accesso al servizio è disponibile unicamente previo appuntamento, prenotabile al numero 02 36522602.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Guerlain.