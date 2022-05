Guerlain inaugura la sua prima Boutique italiana a Milano. Make up, profumi e trattamenti esclusivi, insieme a unici servizi di personalizzazione

Guerlain apre le porte della sua prima Boutique italiana. Situata a Milano, in via Montenapoleone 1, nel cuore della città, viene inaugurata il 2 maggio per divenire il punto di riferimento delle amanti e degli amanti della bellezza.

Caratterizzata da un design lussuoso e moderno, la Boutique Guerlain è decorata con marmo bianco e impreziosita da decorazioni in legno e da eleganti rifiniture dorate.

Il marchio francese propone questo nuovo spazio come un luogo in cui accogliere i clienti "nell'universo Guerlain", per condividere con loro un savoir-faire unico e offrire esperienze indimenticabili.

Qui infatti prodotti esclusivi e servizi personalizzati sono protagonisti dell'offerta, come ad esempio, le ambite fragranze Guerlain, iconiche e personalizzabili.

Le fragranze esclusive Guerlain

In questo ambiente così intimo ed elegante i consumatori potranno vivere un percorso esperienziale tra le creazioni più prestigiose della Maison.

Tra queste, ad esempio, disponibili in esclusiva, e interamente personalizzabili troviamo le referenze della linea L’Art & La Matière. Una collezione di fragranze formulata dai Parfumers Guerlain utilizzando materie prime rare e preziose.

Qui saranno inoltre disponibili anche le Fragranze Eccezionali in edizione limitata e pezzi numerati, le iconiche Bee Bottle, simbolo degli oltre 160 anni di eccellenza manifatturiera della Maison.

Guerlain Muguet 2022 by L'Ateliner Truscelli

In concomitanza con l'apertura della Boutique milanese, il marchio francese lancia la nuova Bee Bottle Muguet 2022, fragranza iconica da collezione, riproposta ogni anno in una nuova e ricercata veste.

Quest'anno il flacone si veste di un delicato - quanto prezioso - ramoscello di mughetto, creato dallo studio di gioielleria parigino Atelier Truscelli.

Il make up più ricercato

Il prezioso make-up Guerlain sarà presente al gran completo, a partire dall’iconico Rouge G, il primo rossetto gioiello da personalizzare secondo il proprio stile.

La skincare più preziosa

Le collezioni Blue e Black di Orchidée Impériale, eccellenza della Maison Guerlain, sono il cuore dell'area skincare.

Queste linee, insieme alle altre referenze del brand, come ad esempio Abeille Royale, trattamenti skincare formulati con miele e pappa reale, sono il risultato delle ultime scoperte scientifiche sulla longevità della pelle, formulate con una materia prima rara e preziosa: l’orchidea.

Menù dei servizi personalizzati Boutique Guerlain

Ecco le proposte Guerlain per vivere un'esperienza immersiva nell'universo del brand parigino.

Consultazione fragranze: un’esperienza unica per immergersi nel mondo delle creazioni esclusive Guerlain e scoprire quella più adatta ai propri gusti;

un’esperienza unica per immergersi nel mondo delle creazioni esclusive Guerlain e scoprire quella più adatta ai propri gusti; Consultazione skincare : massima espressione dell’expertise del marchio, consente di individuare il trattamento ideale per la propria beauty routine quotidiana;

: massima espressione dell’expertise del marchio, consente di individuare il trattamento ideale per la propria beauty routine quotidiana; Flash Make-up : attraverso i consigli e i segreti dei Make-up Artist Guerlain, è possibile sperimentare il make-up che più valorizza il proprio viso;

: attraverso i consigli e i segreti dei Make-up Artist Guerlain, è possibile sperimentare il make-up che più valorizza il proprio viso; Personalizzazione : l’iconico flacone de L’Art & La Matière diventa una pagina bianca per la propria creatività offrendo infinite combinazioni tra cui scegliere. Dal colore del cordoncino che decora il collo del flacone, al sigillo e alla targhetta sulla parte superiore tappo;

: l’iconico flacone de L’Art & La Matière diventa una pagina bianca per la propria creatività offrendo infinite combinazioni tra cui scegliere. Dal colore del cordoncino che decora il collo del flacone, al sigillo e alla targhetta sulla parte superiore tappo; Refill : nel rispetto dell'impegno della Maison di combinare lusso e sviluppo sostenibile, il nuovo flacone di L'Art & La Matière, progettato con il 10% di vetro riciclato, può essere ricaricato infinite volte presso la Boutique;

: nel rispetto dell'impegno della Maison di combinare lusso e sviluppo sostenibile, il nuovo flacone di L'Art & La Matière, progettato con il 10% di vetro riciclato, può essere ricaricato infinite volte presso la Boutique; Incisione: una parola, un nome, delle iniziali, una data, o il ricordo di un momento speciale. L’incisione su un prodotto rappresenta un tenero gesto nei confronti di qualcuno di importante. La promessa di un dono perfetto o la possibilità di concedersi un regalo esclusivo.

Boutique Guerlain: info e orari di apertura

Come già accennato, la Boutique Guerlain si trova a Milano, in via Montenapoleone 1.

La Boutique è aperta dal Lunedì alla Domenica dalle 10.30 alle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 02 36522602 oppure visitare il sito ufficiale Guerlain.