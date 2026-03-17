Dal 26 al 29 marzo torna a Bologna Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, la manifestazione internazionale che da oltre cinquant’anni riunisce aziende, brand e professionisti della cosmetica per scoprire le innovazioni e le tendenze che guideranno il futuro della bellezza

Per chi lavora nel mondo della cosmetica, ci sono pochi appuntamenti davvero imprescindibili. Uno di questi è senza dubbio Cosmoprof Worldwide Bologna, la fiera internazionale della bellezza che ogni primavera trasforma il quartiere fieristico della città in un grande laboratorio di idee, prodotti e innovazioni.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 26 al 29 marzo, e come ogni anno riunirà a Bologna aziende, brand, laboratori, distributori, professionisti e appassionati di beauty provenienti da tutto il mondo. Con oltre 3.000 espositori da 64 Paesi e più di 250.000 visitatori attesi, è facile comprendere perché Cosmoprof sia considerato uno degli eventi più influenti dell’intera industria di settore.

Oltre mezzo secolo di bellezza

Nato a Bologna oltre cinquant’anni fa, Cosmoprof è cresciuto e si è evoluto insieme all'innovazione cosmetica, fino a diventare il punto di riferimento del beauty internazionale. In questa sede infatti tutte le anime del settore confluiscono in armonia per determinare le tendenze globali.

Basta dare uno sguardo alla lista espositori della fiera per rendersi conto dell'immensa varietà proposta: non solo marchi e prodotti finiti, ma anche aziende che producono ingredienti, packaging, macchinari, tecnologie di laboratorio e servizi per il settore. Ed è proprio questa dimensione “di filiera” a rendere unica la fiera.

Come è organizzato Cosmoprof

A rendere così interessante la manifestazione anche per i "non addetti ai lavori" è la sua struttura, pensata per svelare ogni fase della nascita di un prodotto beauty.

Partendo da Cosmopack, lo spazio dedicato alla supply chain della cosmetica, è possibile incontrare aziende specializzate in materie prime, formulazioni, packaging e tecnologie di produzione. Questa è l'area perfetta per chi desidera scoprire in anteprima le innovazioni tecniche che finiranno poi nei prodotti sugli scaffali.

A seguire troviamo poi il cuore commerciale della fiera: Cosmo Perfumery & Cosmetics. Qui è infatti possibile andare alla scoperta di brand internazionali, novità skincare e make-up, fragranze e nuove linee che cercano distributori e buyer.

Ultima ma non per importanza, l'area Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon, dedicata al mondo professionale. Un vero e proprio "angolo di paradiso" per parrucchieri, nail artist, estetiste e operatori dei centri beauty e benessere.

Cosmoprof 2026: dove nascono le prossime tendenze beauty

Uno dei motivi per cui Cosmoprof è così apprezzato nel settore è il suo ruolo chiave nell'anticipazione delle tendenze della cosmetica dei prossimi anni. Proprio per questo motivo molti brand lo scelgono per presentare in anteprima i loro progetti più innovativi.

Tra i temi più discussi nelle ultime edizioni c’è, ad esempio, il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nella skincare, con strumenti capaci di analizzare la pelle e suggerire routine sempre più personalizzate. Allo stesso tempo cresce il peso delle biotecnologie, che stanno ridefinendo il modo in cui vengono sviluppati ingredienti naturali e attivi cosmetici, tema oggi più che mai centrale.

Gli “Oscar della bellezza” di Cosmoprof

Impossibile poi non citare i Cosmoprof & Cosmopack Awards, premi che celebrano le innovazioni più interessanti presentate durante la fiera. Le categorie sono numerose e coprono tutta la filiera: dalle formule skincare e make-up fino al packaging e alle tecnologie industriali.

A scegliere i vincitori è una giuria internazionale composta da esperti, giornalisti e buyer. In questa sede si puntano i riflettori sulle migliori novità di settore, quelle destinate a influenzare il mercato nei prossimi anni.

Non solo business: sostenibilità e responsabilità sociale

Negli ultimi anni Cosmoprof ha rafforzato anche l’attenzione verso temi come sostenibilità e responsabilità sociale. In fiera trovano infatti spazio iniziative dedicate alla green beauty, agli ingredienti sostenibili e alle tecnologie a basso impatto ambientale, ma anche progetti solidali e attività di sensibilizzazione che coinvolgono aziende e visitatori.

Info e come partecipare a Cosmoprof Worldwide Bologna 2026

Come anticipato, la fiera aprirà le sue porte nel quartiere fieristico di Bologna dal 26 al 29 marzo 2026. L'ingresso è riservato ai professionisti del settore, che potranno acquistare i biglietti sul sito ufficiale Cosmoprof o direttamente alla biglietteria della fiera.