Siamo state a Berlino per curiosare dietro le quinte della Fashion Week e scoprire i prossimi trend beauty per l'estate 2019

Le parole chiave nel backstage della Berlino Fashion Week sono fantasia, creatività, voglia di esserci. L'entusiasmo è il carburante che consente ai designer che sfilano di far sentire la propria voce nel panorama fashion. A completare i look moda ci sono i professionisti La Biosthétique Paris che ci hanno raccontato i trend beauty estivi per il 2019 tra ispirazioni tribali, trecce romantiche, make up suggestivi e chignon-scultura.

Il backstage della Berlino Fashion Week con i professionisti de La Biosthétique Paris Anna Valentini, Hair Stylist La Biosthétique Paris.

Steffen Zoll Make up Artist La Biosthétique Paris responsabile per la parte trucco della #MBFW

Alex Dinter, Hair Stylist La Biosthétique Paris responsabile per la parte capelli della #MBFW



Maison Common ci racconta una storia coloratissima - ispirata al Messico e a Frida Khalo - piena di gioia di vivere, come la sua fondatrice Rieke Common (ha lavorato con Oscar de la Renta) sorridente ed entusiasta.

Le acconciature prendono ispirazione dal mondo hippie con dettagli giocosi e - per alcune modelle - copricapo in fiori super vistosi. Il make up è concentrato sugli occhi con la matita Eyeperformer nel colore Shiny Turquoise applicata nella rima esterna inferiore con generosità.





Riani punta tutto sulla contemporaneità con accessori (grandi visiere, mono-orecchini, pointy shoes con piume e glitter) e abiti dal piglio determinato.

I capelli sono raccolti in una coda perfetta e disciplinata dalla texture sleek. Il trucco è classico e supermoderno con gli occhi incorniciati dall'eyeliner nero.

Lana Mueller racconta una donna sofisticata ed elegante che punta su toni cipriati, trasparenze e abiti fluttuanti.

Il beauty look è delicato ma presente: ombreggiature sunkissed sugli zigomi, labbra accennate di colore, tratti del viso definiti. I capelli sono intrecciati in modo artistico con tre trecce unite e poi di nuovo intrecciate tra loro e, infine, sfilacciate per un risultato romantico e super cool.

Spazio ai giovani designer con il catwalk di Rebelpin by Acte per scoprire nuovi talenti.

Il trucco ideato è scenografico: il blush Mystic Red abbraccia guance, occhi e parte del viso in un gioco di riflessi caldi e drammatici. I capelli sono pettinati e ordinati con coda lateriale.

La designer Isabel Vollrath si è ispirata a Venezia per i suoi abiti-struttura portando in passerella un suggestivo mix di arte e moda.

Iconico lo cignon-scultura lavorato perfettamente, compatto e altero. Il trucco è glowing con la pelle in trasparenza mentre le labbra sbocciano come rose rosso carminio.

Isabel Vollrath: il backstage fashion & beauty











Backstage ph.: Daniela Losini

Hair & Make up: La Biosthétique Paris

Artwork: Simona Rottondi

