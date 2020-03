Il giorno del vostro matrimonio si avvicina? Lasciatevi ispirare dai make-up sposa naturali che abbiamo selezionato per voi dai red carpet e dalle passerelle

La stagione dei matrimoni quest'anno dovrà attendere ancora un poco. Ma ciò non toglie che potete iniziare a progettare il beauty look del grande giorno e scegliere il migliore trucco sposa naturale per voi. Inutile dirlo: il beauty look va studiato seguendo le proprie inclinazioni e i propri desideri e, soprattutto, deve farvi stare bene nella propria pelle. Dopo aver curato la base con una skincare ad hoc, potete scegliere fra le infinite varianti e colori, anche quando tutto quello che desiderate è un make-up sposa semplice. Continuate a leggere questo articolo per trovare esempi e consigli per un trucco sposa naturale.

Glossy lips

Le labbra spazzolate con un gloss regalano volume e catturano l'attenzione. Colore consigliato? Il rosa classico - abbinato a un'acconciatura che lascia il volto libero.

Focus on eyes

Sopracciglia in evidenza, viso luminoso e rossetto cremoso color corallo. Un trucco ideale per le spose più giovani.

Cat eyes

Per il trucco occhi allungato verso l'esterno, scegliete un eyeliner nero o marrone da abbinare a ciglia lunghe e a un make-up naturale e glowy.

Peachy make-up

Il color pesca è il più romantico fra tutti. Potere sperimentare un trucco matchy matchy osando un finish opaco sulle labbra.

Violet&pink

Per chi non vuole rinunciare al colore, le sfumature di rosa e di viola sono ideali, se avete le iridi marroni.

Extra lashy

Le ciglia finte o enfatizzate con il mascara per un look dal mood Seventies sono perfette anche per il trucco sposa (se vi sentite a vostro agio). Fatevi consigliare, per trovare la giusta forma e lunghezza.

Nude look

Per chi ama l'effetto naturale al 100%. Attenzione alla base che deve essere impeccabile e aggiungere un tocco di luminosità al make-up.

Soft smokey

Per un trucco sposa ladylike puntate al classico smokey eyes in versione super fumata. Intensifica lo sguardo senza appesantirlo. Da abbinare a labbra nude lucide.

Contouring leggero

Per valorizzare i tratti del viso ma senza esagerare, basta giocare con polveri nelle tonalità rosa e marrone e affidare alle labbra il tocco luminoso in più.

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages