Avete i capelli biondi e gli occhi marroni e cercate ispirazioni per il vostro trucco da sposa? Abbiamo selezionato i migliori beauty look delle star a cui ispirarvi

La scelta del make up che più vi valorizzi per il vostro matrimonio va ponderata con attenzione!



Il giusto trucco sposa deve valorizzare i vostri punti forti, minimizzare le piccole imperfezioni, resistere per tutta la giornata in maniera impeccabile e ovviamente deve armonizzarsi al meglio con i vostri colori.



Se avete i capelli biondi e gli occhi marroni, potete ispirarvi ai look più belli sfoggiati dalle star sui red carpet e per le grandi occasioni. Le parole d'ordine sono la cura fin nei minimi dettagli, l'eleganza e la giusta misura (leggasi naturale ma non troppo).



Scoprite insieme a noi le migliori ispirazioni per il vostro trucco da sposa.



Blushing pink



Se avete i capelli biondi chiarissimi e un incarnato diafano ispiratevi a Carey Mulligan, coordinando un rossetto cremoso rosa pastello a un blush nella stessa tonalità da applicare sui pomelli delle guance. Date definizione allo sguardo con una linea di eyeliner e ciglia finte.



Soft matte



Il finish opaco è per chi ama andare sul sicuro, a patto di scegliere texture finissime e altamente sfumabili. Fate come Emma Stone e applicate un ombretto color panna sulla palpebra mobile per dare luminosità, da abbinare a tante passate di mascara. Un rossetto opaco rosa naturale anche sulle labbra, in questo caso lo scrub è obbligatorio!



Golden



Avete i capelli dorati e un colorito ambrato come Jessica Alba? Puntate su tonalità calde, nei toni gioiello per gli ombretti, mentre sfumate su tempie e zigomi un bronzer e un illuminante dai delicati bagliori dorati sui punti luce.



Strong eyes



Avete gli occhi nocciola come Kate Mara? È un peccato non dargli la giusta definizione! Metteteli in risalto con una matita nera infracigliare e un khol intenso da sfumare lungo la rima inferiore. Il tutto, ovviamente, deve essere waterproof.



Glowing



Un trucco a effetto glow è sempre una scelta azzeccata per la sposa, come questo look di Katherine Heigl. Curate al massimo la vostra skincare con prodotti alla vitamina C e stendete un primer levigante e ad azione illuminante.



Brown smokey



Non rinunciate a un trucco strong se è quello che si addice alla vostra personalità. Al posto del classico smokey nero, optate per la versione in marrone per un effetto tono su tono con i vostri occhi, come fa Lily Rose Depp.



Big eyes



Come avere occhi da cerbiatto come Olivia Palermo? Con una matita infracigliare sfumata lungo la rima superiore e inferiore, una linea di eyeliner che segua l'angolazione naturale dell'occhio e ciglia finte voluminose.



Contouring



Se siete amanti dei trucchi molto strutturati come Rita Ora, assicuratevi che il vostro make up risulti flawless e sfumato alla perfezione. Per il contuoring, optate per dei colori freddi, non devono vedersi linee di demarcazione nette.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Getty Images