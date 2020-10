Tante idee per il vostro trucco Halloween 2020. Dai tutorial semplici a quelli più intricati per un effetto spettacolare che lascia a bocca aperta

Se siete alla ricerca di idee spettacolari per il vostro trucco Halloween 2020 siete nel posto giusto.

Abbiamo selezionato per voi i migliori tutorial per i vostri trucchi spaventosi per la festa delle streghe, che come sempre, ricorre il 31 ottobre.

Che partecipiate a una festa glam, a un party casalingo, a uno zoom-party, o semplicemente abbiate voglia di truccarvi per fare foto divertenti, qui troverete valide alternative per un trucco Halloween 2020 in grande stile.

Se inoltre, il trucco Halloween 2020 non è abbastanza per voi, scoprite le nail art Halloween e le acconciature per Halloween.

Vi piacciono i beauty look estrosi ma avete poco tempo a disposizione? No problem, date uno sguardo alle nostre idee di make up Halloween veloci.

I tutorial più belli da copiare

Scoprite qui di seguito la nostra selezione di make up tutorial dedicati alla notte più spaventosa dell'anno.

Un mix di idee semplici e spaventose, accostate a grandi classici, come un beauty look da Morticia Addams, ad esempio, ma anche proposte glam come Medusa, idee per il trucco maschile (anche se tutto va bene per tutti ogni giorno e ad Halloween ancora di più!) e proposte realizzabili con pochi prodotti, come il teschio e la zucca stregata.

Trucco Halloween semplice

Semplice ma non banale, il trucco ispirato a Chucky la bambola assassina parte da un classico smokey eyes scuro ed evolve con cicatrici insanguinate a segnare il viso. Per rendere l'effetto più tridimensionale e glam al contempo segnate le cicatrici un eyeliner in gel color argento con glitter.

Make up ragni

Trucco spaventoso e super cool grazie all'effetto tridimensionale messo a punto dall'utilizzo di eyeliner neri e bianchi a contrasto. Anche in questo caso si parte da una base levigata e da un trucco occhi smokey total black per poi disegnare sul volto dei maxi ragni punteggiati di bianco per creare un magico effetto 3D.

Trucco Halloween spaventoso

Volete spaventare i vostri amici? Con questo look da Regina dei morti non gli lascerete scampo! Dopo aver creato una base chiara e funerea con un fondotinta tendente al bianco, scolpite il volto con delle polveri color cenere - a questo scopo sono ottime le palette da smokey eyes - e create un eye look scuro mixando ombretti marroni e grigi. Successivamente create le decorazioni attorno agli occhi, sulla bocca e sul corpo armandovi di pazienza e di un ottimo eyeliner nero in penna. Spavento assicurato!

Trucco pop art

Se invece siete stufi di vampiri, fantasmi e zombie, provate a creare un trucco ispirato alla pop art. Anche in questo caso un ottimo eyeliner nero sarà il vostro migliore alleato. Con lui disegnerete infatti le sopracciglia, contornerete le labbra e sottolineerete i tratti del viso andando a creare un effetto statement perfetto dal vivo come in foto.

Trucco Halloween uomo

Ecco una proposta da uomo ma realizzabile da tutti - come tutti gli altri look qui elencati. Si tratta di un make up da clown arcobaleno. L'effetto è sfumato, per un mood spaventosamente ricercato.

Idea trucco medusa

Un'idea ad alto tasso di glamour: un trucco ispirato alla temibile figura mitologica di Medusa. Il focus del trucco è il colore verde, protagonista indiscusso sulle palpebre in uno smokey eyes d'impatto. E' verde anche il contouring dall'effetto glowy che ricorda la pelle di serpente. Come si crea? Sfumando il colore sul viso dopo avere applicato sul volto una calza - o un semplice tessuto - a rete. L'effetto vi lascerà a bocca aperta.

Make up diavolo

Il diavolo - versione femminile - non è mai stato più cool. Per ottenere un effetto di pelle "perfetta" in rosso rubino optate per una base cremosa professionale e fissatela con una cipria traslucida. Lipstick nero lucido e smokey rosso fuoco con glitter completano al meglio il terrificante beauy look per Halloween.

Trucco Halloween teschio

Il teschio è uno dei grandi classici del trucco dedicato alla notte delle streghe. Questa versione ci piace perché è soft e sofisticata grazie al sapiente uso del colore. Marrone, nero e oro vengono infatti mixati per ottenere gradienti dark ma luminosi. Il segreto per ottenere perfetti cuoricini? Create uno stencil di carta da applicare sul viso per poi riempire la figura con l'eyeliner nero in gel.

Idea make up low cost

Come si dice, "poca spesa e massima resa" con questo trucco da zucca stregata. Per realizzare questo make up potete servirvi dei classici kit di prodotti in vendita sia in profumeria che al supermercato in occasione delle festività. In alternativa potete optare per una base arancio intenso mixando pigmenti di ombretti a una crema viso o a un fondotinta chiaro e completare il look decorando il volto con un eyeliner nero in gel.

Trucco Morticia Addams

La regina delle tenebre Morticia Addams resta la più chic e imitata a Halloween. Per ricreare il suo iconico beauty look create una base viso extra chiara e un make up allungato con cut-crease in nero abbinato a un rossetto rosso cremisi. Immancabile poi la parrucca nera con scriminatura centrale. Sarete pronte a conquistare il vostro Gomez!

Foto di Oleg Magni & Karolina Grabowska da Pexels