Siete in cerca di idee per la manicure più spaventosa dell'anno? Ecco le migliori proposte per le vostre unghie "vestite" per Halloween

Si avvicina Samhain, la notte più "paurosa" dell'anno. Ma anche la festa più amata dalle nail art addicted che possono sbizzarrirsi per dare vita a manicure fantasiose tirando fuori la loro anima dark.

Se siete in cerca di ispirazioni per le vostre unghie di Halloween, date un'occhiata alle proposte che abbiamo selezionato per voi, dove il tema classico della festa si unisce all'eleganza e a un twist glamour che non guasta mai.

I colori su cui puntare? Ovviamente gli intramontabili, dall'arancione color zucca al nero, fino al bordeaux e al rosso sangue. Date libero sfogo alla fantasia e sperimentate anche con stickers e applicazioni scintillanti per rendere la vostra nail art ancora più originale.

Black french



Una variante della french manicure perfetta per Halloween, da realizzare con smalto nero e top coat super lucido.



Accent nail



Tra gli evergreen, c'è la classica manicure nera con accent nail a tema tela di ragno.



Halloween glitter



Tanti glitter multicolor - dall'arancio al blu notte - su una base di smalto nero, semplice e d'effetto.



Applicazioni gioiello



Per dare un tocco glam alla vostra manicure di Halloween, aggiungete degli strass come dettagli della decorazione.



Matte finish



L'effetto opaco è sempre super gettonato per Halloween, anche con un effetto matte metallic.



Pumpkin theme



Possono forse mancare le zucche ad Halloween? Abbinatele a smalti shimmer glitterati.



A mano libera



Se avete una buona manualità, divertitevi a ricreare paesaggi dark suggestivi, tra gatti neri, pipistrelli e cimiteri.



Dark bordeaux



Un sofisticato effetto gradiente dal bordeaux al nero su unghie a ballerina.



Mismatched



Provate uno degli ultimi trend nails come le unghie "spaiate" sul tema dei colori tipici di Halloween.



Joker nails



Non potevano ovviamente mancare le unghie dedicate a Joker, il film dell'anno.



