Direttamente dalle passerelle, ecco tutti i trend make up e capelli dell'autunno inverno 2019-20 da provare fin da subito!

Frange tondeggianti e bombate, trucco che si ispira ai colori dei fiori, oltre a un chiaro inno alla semplicità, al "no make up", diventato scelta consapevole della donna contemporanea.

Sulle passerelle per il prossimo inverno c’è spazio per tutte: dall’amante degli anni Sessanta e Settanta, alla minimalista, fino alla sognatrice romantica.

Dal sapore vintage e nostalgico, i trend 2019-2020 si possono provare anche fin subito. Grazia.it ne ha evidenziati per voi 10.

Trend 1, voglia di semplicità



Negli ultimi anni il nude look ha spopolato e il prossimo inverno tutto si conferma: la pelle sarà tanto perfetta da sembrare struccata. È la nuova bellezza contemporanea: più semplice è, meglio è. Basta puntare su prodotti idratanti e illuminanti. Il tutto adocchiato da Officine Generale, Salvatore Ferragamo e Max Mara.

Trend 2, Rock&Chic



Armani si dà al rock: la sua riga di eye-liner non è più netta e precisa, vagamente borghese, ma è leggermente sbavata, quasi in stile grunge senza però perdere un grammo di chic. Come? Basta disegnare la classica coda.

Trend 3, Frangia Tondeggiante



Ogni tanto gli anni Sessanta ritornano, si sa. E il prossimo inverno sarà - di nuovo - il loro momento. Se siete da sempre fan della frangia, queste sono le stagioni giuste e la prossima la vorrà tonda, piena, che incornicia bene il viso e la fronte. Come quella che ha sfilato da Missoni, per intenderci.

Trend 4, il gel



Sarà il prodotto di styling indispensabile il prossimo inverno. Per cosa? Per modellare i propri capelli in morbide e grafiche onde in perfetto stile anni 30. Se poi si decide per un raccolto, il look sarà perfetto. L’ispirazione giusta viene da Fendi e Salvatore Ferragamo.

Trend 5, Occhi à la Twiggy



Una delle foto più famose di Twiggy la ritrae con ciglia in primo piano grazie ad abbondante mascara. È a lei, e alle Teddy Girls inglesi, che Peter Philips si è ispirato per il make up di Dior. Il risultato? Occhi grandi, anzi enormi.

Trend 6, capelli in stile Seventies



Un po’ Farrah Fawcett, un po’ punk rivisitato: i capelli da Celine sembrano essere usciti direttamente dagli anni 70, tra frange dritte e chioma scalata.

Trend 7, nuance floreali



Glicine, rosa, color orchidea: da Valentino sono sbocciati un sacco di fiori che sottolineano lo sguardo. La palette scelta per gli ombretti si ispira ai colori pastello e sono stesi secondo i dogmi del più classico smoky eye. Che perde così la vena rock e dark avuta finora.

Trend 8, il nuovo raccolto



È destrutturato, ovvero fatto un po’ di fretta, come da Ermanno Scervino che ha fatto sfilare in passerella modelle con raccolti decisamente scompigliati.

Trend 9, effetto bronze



La soluzione ideale per l’inverno quando il colorito è un po’ troppo spento è quella adocchiata sulle passerelle di Chanel e Isabel Marant: il blush, possibilmente sulle tonalità pesca e albicocca, dev’essere steso anche sul naso creando una sorta di ponte tra le guance. Così da ricreare l’effetto di primo sole all’inizio della bella stagione.

Trend 10, strass e lustrini



Marco de Vincenzo ha fatto applicare degli strass argento come delle leziose e luminosissime lentiggini, accanto a un orecchino a unicorno, mentre Dries Van Noten ha impreziosito lo sguardo con delle paillettes dorate. Il prossimo inverno l’importante sarà brillare.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo