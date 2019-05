Basi effetto nude dalle texture super leggere ma a lunga tenuta, mascara e matite occhi waterproof a prova di sudore, sfregamento e acqua: per chi ama truccarsi anche durante la sessione sportiva, una selezione su misura

Hai ripreso a fare sport, magari all’aria aperta? Se non vuoi rinunciare al make up anche mentre corri, fai yoga o vai in piscina, devi puntare sui prodotti waterproof e a lunga tenuta.

Il loro vantaggio infatti è quello di resistere in tutte le situazioni e di proteggere la pelle dai danni dei raggi UV grazie a formulazioni ricche di SPF. Due gli accorgimenti: basta poco per essere in ordine, una buona base e un velo di mascara, e una volta conclusa la sessione è bene struccarsi così da eliminare il trucco e rinfrescare la pelle.



Grazia.it ha selezionato pochi ma pratici prodotti da avere nel tuo borsone da palestra.

Sport BB Compact SPF50+, Shiseido

Della nuova collezione di solari 2019, questa BB Cream è compatta, ha una texture traspirante e impalpabile, oltre a essere Wetforce ovvero sfrutta l’umidità per rafforzare la protezione solare e disperde il sudore prima ancora che compaia.



Waterproof Pencil, Clarins

La Waterproof Pencil ha una punta fine e una formula resistente all’acqua e long lasting fino a 8 ore.

Water Lash-Mascara Waterproof, Miss Broadway

Formulato per resistere ai climi più particolari, umidi o pieni di pioggia, questo mascara è a lunga tenuta ed è ricco di olio di semi di sesamo e di cocco per nutrire e proteggere le ciglia.

You Better Work, Essence

Pensata proprio per le sportive, questa crema colorata dona un finish naturale alla pelle e contiene filtri protettivi contro i raggi solari ideali se si svolge attività fisica all’aria aperta.



Ombretto Eyeliner 24 ore, Bottega Verde

Presente in 12 colori, il nuovo ombretto ha un pack che lo rende più pratico grazie al formato in stick e ha una formula resistente all’acqua e a lunga durata.

Go Big or Go Home, Kat Von D

Formula waterproof, questo mascara offre volume e intensità allo sguardo.

Le Crayon Yeux Infini Waterproof, Maria Galland Paris

La formula “super glide” permette alla punta di scorrere velocemente e facilmente sulla palpebra, inoltre non sbava, non sbiadisce e resiste fino a 16 ore.

Toleriane Mascara Waterproof, La Roche Posay

Pensato per gli occhi più sensibili e per chi porta le lenti a contatto, questo mascara ha una tenuta estrema studiato per chi fa sport e quindi resiste all’acqua, allo sfregamento e al sudore.

Brow Plume Perfection, Mi-rê Cosmetics

È un mascara per sopracciglia super scrivente dall’effetto semipermanente per 48h grazie a una tecnologia autoabbronzante e resistente all’acqua.

HD Active Performance Primer Viso, Catrice

È un primer liquido trasparente pensato per le attività all’aria aperta e in palestra; la texture è waterproof e a prova di sudore senza appesantire la pelle, minimizza i pori dilatati.

Ombre Lifeproof, Yves Rocher

È un ombretto in stick formulato per resistere a tutte le circostanze, dall’acqua al sudore fino all’umidità.

Exception’Eyes Mascara Waterproof, Douglas Collection

Cinque in uno, questo mascara è adatto per chi punta solo su questo trucco durante lo sport: la sua formula infatti dona volume, intensità e lunghezza, incurva e definisce lo sguardo.

Matita Occhi Waterproof, Dolomia

La formula è stata pensata per non infastidire gli occhi, adatta quindi per quelli più sensibili e portatori di lenti a contatto. La mina è molto morbida per tratti definiti e l’intensità dura tutto il giorno.

Sport Addicted Concealer, Pupa

Alta coprenza, finish naturale e resistenza anche al sudore, questo correttore nasconde le imperfezioni e ha una texture leggera.





Graphic: Elisa Costa

Credit: Unsplash