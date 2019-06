Cercate ispirazioni per il vostro grande giorno? Abbiamo selezionato per voi le migliori tendenze per il trucco sposa dalle passerelle Primavera Estate 2019

Naturalezza e personalità, sono queste le parole chiave per le tendenze del trucco sposa 2019.

In questo caso naturale non si traduce necessariamente in trucco nude, ma piuttosto in tutto ciò che fa ci sentire a nostro agio, in un giorno speciale in cui vogliamo sentirci realmente noi stesse, mettendo da parte ogni artificialità.

Ben vengano quindi tutti i dettagli - sempre molto chic - che più ci rappresentano e che raccontano qualcosa di quello che siamo.

Via libera dunque ai tocchi di colore su una base che non nasconde la nostra pelle, ma ne sublima la luminosità. Non rinunciamo alla definizione, ma piuttosto alleggeriamo la struttura.

Abbiamo scelto per voi le 10 migliori tendenze per il trucco da sposa dalle passerelle più belle della stagione.

1. Natural glow

La base viso ora è iper-reale, con un effetto di luminosità (non lucido!) che sembra arrivare dall'interno. Fondamentale quindi un'ottima skincare routine da iniziare parecchi mesi prima del matrimonio.

Optate poi per un primer levigante a lunga tenuta, un fondotinta dalla texture impalpabile e lavorate con il correttore localmente sulle imperfezioni. Come tocco finale, un illuminante color perla sui punti luce.



2. Monochrome

Il trucco monocolore è un po' la grande tendenza di stagione. Scegliete blush, ombretto e rossetto nella stessa tonalità per un effetto bonne mine e naturale, senza essere troppo nude. I colori su cui puntare? Il rosa pesca e il terracotta.



3. Modern vintage

Volete essere una sposa glamour? Ispiratevi al trucco vintage con un tocco di modernità, abbinando, per esempio, un eyeliner nero in stile anni '50 a un rossetto rosa freddo, dal feel contemporaneo.



4. Blush up

Il blush è un altro protagonista del trucco Primavera Estate 2019. Si porta leggermente sovraccarico, in alto sugli zigomi e sfumandolo verso le tempie. Sceglietelo color fragola o albicocca a seconda del vostro incarnato. Se vi sentite delle spose avant-garde aggiungete un tocco dorato al resto del trucco.



5. Blooming pink

Per le più romantiche e tradizionali, non può ovviamente mancare il rosa per le spose di Primavera. Giocate anche in questo caso con il monocolore e osate con una tonalità di rosa petalo allegra, che non scompaia sul vostro viso.



6. Definition

Le nuove basi viso leggere non rinunciano comunque alla definizione. Ma al posto di un baking pesante e un contouring in crema dall'effetto troppo strong, preferite una definizione degli zigomi con un prodotto in polvere dalla tonalità fredda e ricordatevi sempre che less is more.



7. Doll like

Se non vi sentite voi stesse senza un bel rossetto dai colori accesi, non dovete rinunciarvi proprio in occasione del vostro matrimonio! Optate per una texture soft matte, a lunga tenuta ma che non secchi le labbra. Per un effetto "bambola" abbinate delle ciglia extra voluminose, con tanto mascara waterproof da applicare sopra e sotto.



8. Soft smokey

Chi ha detto che lo smokey eyes non è adatto per un trucco sposa? Tutto sta nel dosare le quantità di colore e scegliere un effetto molto sfumato, per evitare di appesantire lo sguardo. L'ombretto marrone matte è il vostro alleato!



9. Stained lips

Quest'anno, i contorni iper-definiti non sono molto cool. Provate l'effetto stained, con una tinta labbra da picchiettare con le dita per avere un'ottima durata e applicate un po' di gloss al centro delle labbra per l'effetto volume.



10. Colorful eyeliner

A volte, basta una matita o un eyeliner colorato e il vostro sguardo viene valorizzato al massimo. Per esempio, se avete gli occhi verdi o nocciola, provate a sfumare una matita color prugna sulla rima superiore e applicate un ombretto oro rosa lungo la rima inferiore.



Credits Ph.: Mondadori Photo