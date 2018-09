Quali sono i nuovi trend che invaderanno il mondo beauty nei prossimi mesi? Scopritelo insieme a noi

1. Go organic or go home

La questione della sostenibilità ambientale sta diventando un topic scottante nel mondo della bellezza. In particolare, il problema dello smaltimento dell plastica è diventato un'emergenza pressante, dal packaging non riciclabile ai microgranuli responsabili dell'inquinamento delle acque.



Nessuno può rimanere insensibile di fronte ai video dell'organizzazione Parley, in cui si mostra l'oceano completamente invaso dalla plastica. I consumatori sono sempre più consapevoli ed esigono forti cambiamenti dalle aziende, in un'ottica conscious e green.



Il futuro della bellezza? Organico ed ecosostenibile.

2. La versione migliore di te

Ovvero la bellezza naturale 4.0. Dal concetto di bellezza "inside-out", il beauty diventa una concezione olistica, intesa come cura di sé a 360°.

Da qui, la sempre crescente attenzione nei confronti dei cosiddetti ingredienti superfood, degli integratori che agiscono sulla bellezza della nostra pelle, di un make up normocore volto a esaltare la nostra bellezza naturale senza stravolgerla.



3. La nicchia

La bellezza di massa ha sempre meno appeal. Quando si parla di beni superflui, si tende a concedersi qualche piccolo lusso. Purché ci faccia sentire coccolati, unici.



Se siamo alla ricerca della bellezza, la cerchiamo laddove ci sembra più speciale, preziosa, artigianale. Vogliamo distinguerci e sentirci esaltati nella nostra specificità.

Il futuro è nelle mani del mercato di nicchia, non solo per quanto riguarda il mondo dei profumi, ma anche per quanto riguarda la skincare e il make up. Basta guardare a tutti i piccoli marchi emergenti e indie che stanno facendo impazzire le beauty addicted...

4. Gli hairlook undone

Anche per quanto riguarda i capelli c'è una gran voglia di distinguersi e di uscire dai binari prestabiliti.

Già da qualche stagione abbiamo imparato ad amare i capelli undone, fintamente casuali, affascinanti come solo una bellezza raw può essere. La parola da bandire è "uniformità".



I colori diventano sempre più sfumati ma con un look faded, i colori pastello continueranno a essere super amati ma in versione muted, mixati al colore naturale lasciato intravedere alle radici. Il colore diventa make up per capelli, l'artificialità esibita mentre arriva il messaggio "I don't care".



5. Statement



Il make up per la base viso diventa ancora più trasparente e impercettibile, in alcuni casi persino assente.

Ma non si rinuncia a un dettaglio bold, sia che si tratti di un trucco occhi dai colori pop e grafici, sia che si tratti di labbra ultra strong. Dal colore pieno alle stained lips, il rosso pomodoro, il vinaccia dark e il viola underground sono messaggi della nostra personalità sulle lebbra.



6. Il make up come accessorio (fashion)



Il trucco come gioco e divertimento, ma anche come gadget da esibire.

Prodotti di make up belli da vedere quanto gli accessori, ogni elemento concorre a completare un outfit che non è più solo il vostro look del giorno, ma l'espressione del vostro stato d'animo e di quello che volete comunicare.



E, in quanto accessorio, il make up diventa un elemento di per sé superfluo e di cui potremmo fare a meno se volessimo. Cosa che non accade perché ci diverte, anche se non ne abbiamo bisogno.

7. Custom & high tech

Il consumatore evoluto e consapevole non si acconenta più del concetto "one size fits all". I beauty brand stanno diventando particolarmente sensibili alle richieste personalizzate e alle esigenze di inclusività. Dalle gamme di colorazioni di fondotinta che si ampliano al make up concepito come genderless.



Per rispondere a questi bisogni, l'industria fa passi da gigante nel progettare prodotti e tool ad altissima tecnologia, studiati su misura per ogni tipo di problematica, investendo in modo esponenziale in ricerca cosmetica.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa