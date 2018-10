Potrebbe non piacervi, ma le ciglia "a ragno" sono tornate di moda. Ecco i look visti in passerella

Amate o odiate, le spider lashes, o "ciglia a ragno" sono tornate alla ribalta.

Viste in passerella, rendono lo sguardo drammatico, intenso e fuori dal comune. Come ottenere questo effetto? Stratificando in maniera esagerata il mascara, creando un effetto texturizzato intenso.

Ecco i trucchi occhi con spider lashes selezionati per voi da Grazia.it.

Viso pulito, luminoso e levigato, trucco occhi minimale: spider lashes e angolo interno enfatizzato da un illuminante chiaro.

L'incarnato "impeccabile" è una prerogativa dei beauty look con ciglia "a ragno". Ecco una proposta con sopracciglia bold e rima interna colorata di blu, come vuole la moda di stagione.

Effetto spider lashes leggero su trucco occhi in nuance calda con tocchi oro shimmer.

Per un trucco fuori dagli schemi, spider lashes in nuance bianca su viso pulito.

L'effetto ciglia a zampe di ragno si può creare anche in maniera leggera ed elegante, limitando la stratificazione del mascara solo alle ciglia superiori.

Spider lashes extra black per uno sguardo inteso e drammatico.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa