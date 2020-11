Folte, bold, importanti: sono così le sopracciglia autunno-inverno 2020/21. Ecco come scegliere e realizzare la forma migliore per voi

Riflettori sono puntati sullo sguardo per questa stagione. Non solo trucco occhi, però. Anche le sopracciglia giocano un ruolo da protagonista. Pettinate alla perfezione, rigorosamente verso l'alto, hanno un finish importante, spesso lucido. Insomma, addio forme sottili o archi imprecisi: oggi la definizione è massima e l'effetto effortless. Si chiamano soap o boy brow, ma questo comune denominatore non lascia spazio alla discrezione. Scoprite con noi le tendenze sopracciglia autunno-inverno 2020/21.

Sopracciglia autunno/inverno 2020-21: le Soap Brows

«Le Soap Brows - racconta Giulio Schettini, National Brow Artist di Benefit - sono caratterizzate da uno stile piumato e impomatato. Questo look rende le sopracciglia piene e voluminose in un attimo. Tradizionalmente l’effetto si ottiene utilizzando del sapone per poterle fissare». Per realizzare questo brow look è necessario pettinare le sopracciglia verso l'alto riempiendo gli eventuali buchetti per un risultato molto naturale. Al posto del classico sapone, usato in passato, basta applicare una cera trasparente tramite lo scovolino portando le sopracciglia verso l'alto e verso le tempie, fissandole. L'esperto raccomanda, poi, di stendere una polvere utilizzando il pennello angolato per dare maggiore texture alle sopracciglia e ottenere un effetto pieno, naturale e feathered.

Statement Brow per il trucco sopracciglia autunno/inverno 2020-21

Audace e caratterizzato da volume extra e texture: è questo lo statement look per le sopracciglia autunno/inverno 2020-21. Per ricrearlo, utilizzate matite a punta sottile per riempire e lavorare nel dettaglio in maniera uniforme. Anche in questo caso conviene sigillare il brow look con un prodotto ad hoc (mascara per sorpacciglia o cera sono perfetti).

Le Boy Brows

Rispetto alle precedenti, le boy brows hanno una forma più allungata e dritta; in questo senso sono più "maschili" come suggerisce il nome stesso. Sempre molto folte, presentano quindi un arco poco accentuato ma sempre un po' smussato per dare un finish cool ed elegante alle sopracciglia autunno-inverno 2020/21.

Sopracciglia autunno/inverno 2020-21: il trucco con mascherina

Per dare risalto alle vostre sopracciglia, quando indossate la mascherina sono necessari tre prodotti: uno scovolino per pettinare le sopracciglia, una matita per sopracciglia e un gel. L'obiettivo è sfoggiare un look soft ma naturale anche se definito. Mai troppo audace, insomma. Ecco come fare. Pettinate le sopracciglia nella direzione nella quale volete fissarle con uno scovolino. Con la matita, delineate la base del sopracciglio disegnando molto bene anche la parte finale che è anche la più rada. Dopo aver dato struttura e definizione alla parte finale, per dare maggiore texture alle brows applicate nella prima parte del sopracciglio un gel in una tonalità leggermente più scura passando lo scovolino con mano molto leggera in modo che aderisca bene al sopracciglio ma non tinga la pelle. Ed ecco che siete pronte per uscire!

Credit ph: Mondadoriphoto