I pennelli da trucco più belli e originali per creare make up da sogno

Una selezione dei set di pennelli più originali per creare make up fatati.

Da quelli ispirati agli unicorni a quelli in stile sirena, passando per i rose gold e quelli glitterati, non c'è che l'imbarazzo della scelta!

Preparatevi a sognare e trovate il vostro nuovo kit di pennelli make up continuando a leggere questo articolo.

Un set di pennelli ispirati alle creature marine più magiche e maestose, le sirene. Ogni pennello ha un desing esclusivo a forma di sirena, inoltre il set include un porta pennelli specifico per esporli sulla propria postazione trucco senza rovinarli.

I pennelli a forma di rosa per un make up romantico e glam, da collezione.

In fibre sintetiche effetto "teddy bear", questi adorabili pennelli da trucco sono girly, morbidissimi e super funzionali.

Il set di pennelli che ha dato origine al fenomeno dei brush kit fatati. Ispirati agli unicorni, hanno manici a forma di corno e setole in nuance arcobaleno pastello.

Chi non ama ananas e fenicotteri? Ecco il kit di pennelli da trucco del momento, dal look tropicale, con manici in oro scintillante e setole rosa fluo.

Il set i pennelli dedicati alle make up addict romantiche. Fatti a mano, all'interno dei manici in acrilico sono inseriti veri fiori secchi di stagione, che cambiano varietà durante l'anno.

Un set di pennelli professionale in oro rosa metallico, la scelta perfetta per chi ama gli oggetti di design con un tocco posh in più.

I manici di questi pennelli sono pieni di liquido trasparente intriso di glitter, per un effetto bacchetta magica assicurato.

Artwork: Elisa Costa