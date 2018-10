Rossetti dai toni caldi: i più belli per il make up autunnale, selezionati da Grazia.it

I rossetti color zucca, ruggine e caramello sono il must del momento.

Le rustic lips richiamano infatti le nuance autunnali per eccellenza, dai toni caldi e affascinati che spaziano dal rosso mattone al beige intenso.

Abbiamo selezionato per voi i migliori rossetti in queste nuance per l'autunno 2018. Trovate quello che fa per voi qui di seguito.

Effetto opaco cipirato - ma confortevole - per il nuovo rossetto color caramello del marchio professionale canadese.

Un nude color terracotta che tinge le labbra di eleganza on trend, in finitura liquida opaca.

Color ruggine caldo per il rossetto opaco firmato da Rihanna, opaco ma scorrevole sulle labbra.

Un altro rossetto color ruggine, caldo e glamour in texture liquida che si fonde con le labbra creando un sottile film matte a prova di bacio.

Color zucca/mattone opaco, il primo tra i rossetti di questo genere a fare tendenza. Per le beauty maniac.

Rosso mattone caldo ed elegante, perfetto per i make up look autunno 2018.

Rossetto liquido in finitura metal matte, che unisce lunga durata no-transfer alla luminosità del metallico. La tonalità rame è un must.

Cremoso e fondente, questo lipstick rosso aranciato richiama il colore delle più belle foglie autunnali sugli alberi.

Arancio dalle sfumature ocra per un rossetto liquido opaco a lunga durata da non perdere.

Nude marrone caramello dal sottotono caldo. La sua formula è vegana e arricchita da olio di jojoba idratante.

Nude caldo opaco, il rossetto giusto per chi non ama osare con i colori intensi ma è tentata dalle nuance autunnali.

Credits Ph.: Mulac Cosmetics & Neve Cosmetics - Artwork: Elisa Costa