Le dark bold lips fanno tendenza. Ecco i beauty look da copiare in questa stagione

Volete sapere come portare il rossetto scuro? Lasciatevi ispirare dai beauty look con dark bold lips visti in passerella.

Bordeaux, marrone, taupe, terracotta e anche rosso per il trucco labbra del momento. Intenso e vibrante, il rossetto scuro a chi sta bene? A tutte: l'importante è curare la base viso ed equilibrare al meglio il make up occhi, giocando con toni leggeri.

Ecco i make up con rossetto scuro più belli, tutti da da copiare.

Rossetto marrone caldo in finitura opaca: sta bene su un viso pulito e levigato.

Le dark bold lips in variante extra glamour, ricoperte di cristalli bordeaux scuro. Per copiare questo look tamponate brillantini tono su tono sul vostro lipstick, oppure scegliete un rossetto liquido glitterato effetto lamina.

Il marrone è senza dubbio uno dei colori di rossetto scuro più usati questo inverno, eccolo in un beauty look tono su tono con smokey leggero.

Rossetto bordeaux scuro in finitura lucida. Gli occhi sono sottolineati da una lieve sfumatura di matita color gunmetal.

Anche il nude può essere dark & bold, eccolo dunque in variante taupe, abbinato a un incarnato bronzeo e ciglia finte statement.

Labbra scure color caramello in finitura glossy su viso apparentemente struccato. Attenzione però: il trucco c'è, ma non si vede!

Rossetto rosso scuro vibrante e glossato per un effetto intenso da passerella.

Rossetto bordeaux satinato: il perfetto lip look invernale.

Il rossetto marrone terracotta è uno dei must di stagione: provatelo sul viso "pulito".

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa