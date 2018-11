Adatto a molte occasioni, il rossetto nude dovrebbe essere tra gli immancabili di molte donne, basta solo trovare la tonalità giusta per sé. Sotto, alcuni consigli di Grazia.it

Rossetto nude: si, no oppure boh? Siete del partito che lo usa sempre, in qualsiasi occasione oppure mai? O magari, nell’indecisione, non ci avete mai neanche provato?



Perché, e questo va detto, una volta trovata la propria nuance, il rossetto nude è il miglior passe-partout, adatto anche sul red carpet come dimostrano tante star.



Ma se invece sbagliate tonalità, rischiate solamente di appiattire il viso.



Per questo qui sotto trovate 10 rossetti nude di stagione e come abbinarli in base al colore delle labbra.

Altamente idratante, questo rossetto è una novità di stagione e comprende una gamma di 5 nude adatti a tutte perché molto naturali ed eleganti.

Tonalità adatta: veramente a tutte proprio per la gamma di proposte offerta. Inoltre l’applicatore è molto preciso, il colore luminoso e la lunga tenuta rendono questo rossetto ideale anche anche per chi ha labbra scure o con contorni poco definiti.



Morbido e cremoso, questo rossetto mantiene l’idratazione delle labbra per tutto il giorno grazie agli ingredienti altamente nutrienti che lo compongono.

Tonalità adatta: chiara, è ideale per chi ha le labbra poco pigmentate così che risalti maggiormente mentre il finish rende il risultato molto naturale.

Mantiene le labbra idratate fino a 10 ore grazie alla formula che contiene acido ialuronico e polvere di rubino mentre l’effetto è brillante e di un colore pieno.

Tonalità adatta: per labbra particolarmente secche e che possono presentare delle discromie; la particolare tonalità scura le copre uniformandole.

Arricchita con wild mago, questa formula è molto ammorbidente ed è adatta anche per riparare le labbra danneggiate dagli agenti atmosferici.

Tonalità adatta: il colore è molto intenso, per questo può essere adatto sia per chi ha delle labbra poco definite, picchiettandolo infatti anche con i polpastrelli si ottiene un effetto molto naturale e luminoso oltre che maggiormente definito, sia per una bocca con contorno scuro.

In formato chubby twist up, questo rossetto contiene burro di cacao così da mantenere le labbra morbide e nutrite donando un effetto leggermente wet.

Tonalità adatta: per chi ha le labbra di un colore naturale particolarmente scuro, che quindi può alterare quello del rossetto stesso. La sua nuance calda è adatta anche per chi ha le labbra chiare sulle quali risaltano tutti i colori.



Iconico del marchio, questo rossetto aderisce perfettamente alle labbra grazie alla formula arricchita con orchidea che mantiene morbide le labbra per tutto il giorno.

Tonalità adatta: neutra, questa nuance è perfetta per praticamente tutti, ideali sia per chi ha le labbra pigmentate sia per quelle con discromie.

Tenuta 12 ore, questo rossetto liquido si stende con un applicatore di precisione, resta impalpabile sulle labbra ed estremamente leggero.

Tonalità adatta: il più classico dei nude, questa nuance è adatta sia per chi ha le labbra naturalmente chiare sia per chi le ha voluminose perché ha un finish opaco.



Una sola passata per un risultato molto intenso e cremoso, facile da applicare e di lunga durata. Inoltre all’interno sono presenti burri e oli, tra cui quello di jojoba e di avocado, che aiutano a valorizzare la bocca senza seccarla.

Tonalità adatta: tendente al rosato, questa tonalità è adatta per le bellezze mediterranee e per chi ha le labbra voluminose.

Lipstick, & Other Stories



Finish traslucido, il rossetto di & Other Stories è a lunga tenuta e contiene molte proprietà emollienti.

Tonalità adatta: vista la texture, è ideale per chi non ha i contorni molto definiti oppure ha le labbra un pochino sottili e vuole donare loro volume; in entrambi i casi, infatti, questo genere di texture dona luminosità, naturalezza, soprattutto se picchiettato, e carnosità.

All Day Velvet, Miss Broadway



A base di burro di mango e altri oli emollienti, questa nuova collezione è ha una texture semi-matte e molto morbida e luminosa cosi da dare risalto alle labbra.

Tonalità adatta: i particolari ingredienti aiutano a donare maggiore volume alle labbra rendendo il rossetto quindi adatto alle bocche più sottili.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Ph