Il rossetto corallo è adatto per tutto il giorno, valida alternativa al classico rosso e al fucsia ed è il colore del prossimo anno

Più morbido rispetto al rosso ma anche più rassicurante del fucsia, il rossetto corallo è la scelta adatta se si cerca una tonalità per tutto il giorno.



Si fa notare ma non troppo, dona luce al viso ma senza porre la bocca eccessivamente in primo piano, si accosta bene a un look elegante e sofisticato ma anche a uno più deciso e brillante.



Donatella Ferrari, National Make up Artist Giorgio Armani, inoltre sottolinea che “Si adatta a tutti gli incarnati, il corallo è un po’ come il nero, è un colore che dona a tutte e a tutte le tipologie cromatiche del proprio make up”.

« Il corallo è un colore che dona a tutte »

La forza di questo colore è nella trasversalità: elegante e sofisticato se abbinato a un make up occhi minimale ma anche divertente accanto a colori più audaci “Da Armani, ad esempio, si vede spesso l’accostamento del rossetto corallo a uno smokey eye sulle tonalità del blu” spiega l’esperta che conclude: “Per tutte queste ragioni il rossetto corallo può essere indossato in ogni occasione cambiando velocemente il trucco degli occhi, scaldando maggiormente con una terra il proprio incarnato o più semplicemente cambiando il proprio abbigliamento”.

Ecco quindi le nuance da scegliere di questo colore che sa tanto di estate secondo la make up artisti di Armani.

Pelle chiara, capello chiaro



Per questi colori, è meglio puntare sul pastello in modo particolare sulla tonalità albicocca che si armonizza meglio con i colori naturali, facendoli risaltare senza però creare uno stacco eccessivo.





Pelle chiara, capello scuro



In questo caso, il mio consiglio è quello di puntare su un bel corallo intenso e pieno. In modo particolare, su tutte quelle tonalità in cui il tocco aranciato è particolarmente evidente. Scalda l’incarnato chiaro ed è perfetto con i capelli scuri.



Pelle olivastra



Per questa epidermide attenzione al sottotono del rossetto che non deve fare a pugni con l’incarnato stesso. Un corallo con un sottotono rosato è perfetto perché addolcisce molto il risultato finale.





Pelle mediterranea



A questa pelle dona particolarmente una nuance sull’ambrato che, assieme a una semplice passata di terra, aiuta a scaldare il look.



Pelle nera



In questo caso più che sulla tonalità, bisognerebbe puntare sulla texture: quella vincente è l’opaca perché rende il corallo molto intenso e vibrante, ideale per le pelli scure. Come tonalità, è meglio optare per quelle con punte aranciate.





Pelle asiatica



Attenzione a non creare troppo distacco ma a scegliere nuance che si armonizzino con il sottotono giallo della pelle. Quindi sono ideali i coralli delicati e chiari, che hanno delle punte di rosato.