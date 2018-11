Le labbra color vino fanno tendenza. Ecco i lipstick da provare tra le più belle novità di stagione

Il rossetto color vino è senza dubbio uno dei must have di stagione.

Veste le labbra di eleganza grazie alle sue vibranti sfumature di bordeaux, rosso scuro, burgundy o borgogna.

Proposto prevalentemente in finitura opaca - ma spettacolare anche metallico e luminoso - regala al beauty look un'allure sofisticata.

Scoprite qui di seguito i più nuovi e belli tra le proposte dei migliori brand.

Morbido come un balsamo idratante, questo lipstick bordeaux si fonde con le labbra regalando un effetto sottile, confortevole e cipriato.

Efetto seconda pelle per il rossetto opaco della maison francese, un color vino vibrante per labbra in primo piano.

Matt intenso ma confortevole per un effetto vellutato sulle labbra, un color borgogna inebriante.

Rossetto liquido opaco rosso bordeaux "sporcato" di nero per un effetto intenso.

Un rosso vino scuro dalla base rosata in finitura opaca. Lo stick squadrato e slim consente massima precisione nell'applicazione.

Luminoso ma resistente fino a 12 ore, questo rossetto burgundy è scuro e affascinante, ideale per creare vamp look in stile retrò.

Rosso bordeaux intenso per il nuovo rossetto due in uno a doppia mina che include matita per delineare le labbra e rossetto per colorarle.

Finitura metallica arricchita da polvere di diamante per un effetto extra glamour per il rossetto stylo in bordeaux brillante.

Credits Ph.: photo-nic.co.uk nic & Samuel Zeller on Unsplash - Artwork: Elisa Costa