Siete indecise se osare il rossetto acceso di giorno? Vi diamo 7 spunti per portarlo secondo le fashion lover dalle capitali dello stile

Quante di noi adorano il rossetto? Capace con un solo tocco di colore di caratterizzare tutto il nostro beauty look e metterci all'istante di buonumore.

Spesso però capita che ci lasciamo attrarre dai rossetti nei colori più accesi che lasciamo poi intatti sul nostro vanity table perché li troviamo "difficili" da portare durante il giorno e non sappiamo mai come integrarli nel nostro look.



Lasciamoci ispirare dalle fashion addicted viste nelle capitali della moda che amano sempre abbinare ai loro outfit dei rossetti strong e avere subito un look d'impatto con il colore sulle labbra.



Classy

Poche cose come un bel rossetto rosso riescono a elevare qualsiasi tipo di look e renderlo all'istante elegante e sofisticato. Prendete esempio dall'influencer Caroline Daur per rendere ancora più chic un outfit nei colori neutri.



Coral

Il corallo è il colore del 2019 e della bella stagione, ci migliora istantaneamente l'umore e dona praticamente a tutte. Soprattutto se avete un incarnato dal sottotono pescato. Giocate con il matchy-matchy e coordinate il rossetto con la manicure.



Barbie style

Il rosa pastello vi sembra un colore delicato? In realtà nella sua variante più fredda è davvero complicato da portare e spicca come unico protagonista del vostro look. Giocate con l'effetto barbie se siete bionde e sdrammatizzatelo con un abito giallo creando un contrasto caldo-freddo.



Blurred

Come si portano ora i rossetti opachi? Con un effetto blurred, ovvero sfumato sui contorni delle labbra. È anche la maniera migliore per rendere più facile un colore super accesso, perché il colore si smorza parecchio quando viene tamponato sulle labbra con le dita.



Electric

Amate il colore in ogni sua forma e il color block non vi spaventa? Accostate due tonalità elettriche e fredde, come il viola e il blu. È richiesta una forte attitude.



Rétro

Rossetto scuro di giorno, perché no? Soprattutto se viene reso meno aggressivo se interpretato in chiave vintage, per esempio con un romantico abito a pois e orecchini di perla.



Sorbet

A volte basta puntare su un unico dettaglio per rendere interessante anche l'outfit più basic. Come un rossetto color rosa fragola, per evocare un gustoso sorbetto estivo.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa