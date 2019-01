Come affrontare un nuovo inizio? Con il sorriso sulle labbra e una ventata di colore, ecco 8 rossetti con cui iniziare al meglio il 2019

Come affrontare il nuovo anno con la giusta carica? Con un tocco di colore per ravvivare il nostro beauty look, naturalmente.



Tanti buoni propositi, aspettative e speranze: non è raro che l'inizio di un nuovo anno assieme a tanti valori positivi rechi con sé anche una certa dose di stress e nervosismo.

Complici, anche, le grigie e fredde giornate invernali che sembrano posticipare all'infinito l'arrivo della bella stagione carica delle sue migliori promesse.

E così, il rossetto si rivela il nostro miglior alleato per una terapia del buonumore. È proprio nel colore saturo e intenso con cui vestiamo le nostre labbra che si nasconde un'arma potentissima in grado di darci la grinta necessaria per affrontare le sfide quotidiane.

Abbiamo selezionato per voi 8 nuovi rossetti dalle formule innovative e dai colori strong, per far risplendere il vostro sorriso di inizio 2019.





Nel nostro beautycase di inizio anno non può mancare un bel rosso mela brillante (che aiuta anche a far sembrare i denti più bianchi). La formula su cui puntare? Liquida a effetto velluto, ma con una texture cremosa e confortevole a prova di labbra secche.



Il nuovo rossetto liquido dalla texture sottilissma e dal finish soft matte, che diventa un ibrido con le tinte labbra a effetto stain. Da scegliere in una tonalità di magenta estremamente bright, quasi neon (molto più portabile in versione opaca).



Un'alta concentrazione di pigmenti per il massimo colore possibile in una formula liquida super opaca, in una tonalità di fucsia caldo che dona a tutti i tipi di incarnato. L'applicatore permette un risultato di grande precisione, senza bisogno di matita.



L'innovativa formuazione dei rossetti super opachi del marchio canadese permette un effetto blurred ispirato alle ultime tendenze k-beauty. Optate per una tonalità insolita, come questo arancio mandarino brillante dal risultato modulabile.



Dal marchio più trendy del momento, dei nuovi rossetti a effetto metallico, per delle labbra brillantissime e perlescenti. La tonalità più bella da scegliere? Il fucsia a base blu, capace di risollevare anche l'umore più nero.



Un rossetto per la serie omen nomen. Non poteva mancare un'opzione nella tonalità living coral, il colore Pantone 2019, in grado di farci sentire davvero "invincibili".



Per sentirci tutte un po' parisienne basta il giusto rossetto sulle labbra, come questa nuova shade viola calda dal finsih matte e dalla formula davvero confortevole e a lunga tenuta.



Come dice il nome, una tonalità vulcanica di rosso aranciato brillante dalla texture scorrevole e idratante, un colore saturo e dalla lunga durata.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa