Trovate il vostro preferito tra i nuovi rossetti per la Primavera Estate 2018

I nuovi rossetti puntano a un trucco labbra glamour e di carattere.

Abbiamo selezionato per voi i più nuovi e i più belli del momento tra le uscite di stagione in profumeria.

Dalle varianti luxe, come Dior, Chanel e Guerlain a quelle low cost, come Sephora Collection e Kiko, la vostra voglia di nuovi lipstick sarà sicuramente soddisfatta.

I nuovi rossetti Dior Primavera Estate 2018 accendono le labbra grazie a colori pieni e vibranti.

Le varianti proposte sono due, Dior Glow Addict Edition Rouge Dior Liquid - rossetti liquidi effetto pigmento puro - e Dior Glow Addict Edition Rouge Dior, lipstick classici dalla texture scorrevole.

Opaco, liquido o cremoso. A voi la scelta con i rossetti Chanel PE '18.

I protagonisti, tutti in nuance calde e femminile, vestono le labbra con texture voluttuose. Tra questi troviamo Chanel Rouge Allure Ink - rossetto fluido opaco - Chanel Rouge Allure Velvet - lipstick dal tocco vellutato - Chanel Rouge Coco - rossetti lucidi, ricchi e cremosi - e Rouge Coco Lip Blush - colore idratante per labbra e gote.

Parte della nuova collezione Primavera Estate Kiko Free Soul, i Free Soul Lipstick sono declinati in sei varianti di colore opache e vellutate.

Ad accompagnare questa gamma troviamo anche Free Soul Lip Liner, un liner liquido color oro per contornare le labbra o creare lip art audaci.

Nella divisione bellezza di Dolce & Gabbana sboccia una collezione femminile e romantica, ispirata a un giardino in fiore.

Le referenze proposte sono tre: Dolce Matte Lipstick in Dolce Ibiscus, Dolce Peony e Dolce Orchid.

Estee Lauder Pure Color Liquid Envy è invece una collezione di rossetti liquidi e saturi.

I colori proposti sono dodici, declinati in sei varianti opache e sei metalliche, per un trucco labbra vibrante e di tendenza.

Pupa propone invece una gamma di rossetti completamente opachi, dalla finitura vellutata.

Il loro nome? Pupa I'M Matt Velvet, proposti in ben 16 varianti di colore extra glam.

Nars Cosmetics lancia invece sul mercato - in edizione limitata - i Nars Lip Cover, rossetti liquidi dal pigmento saturo, per un finish vellutato da passerella.

La casa cosmetica francese propone Sephora Lip Stories, da qualche mese sul mercato e già divenuti leggenda.

Proposti in un vero e proprio arcobaleno di nuance magnetiche - da quelle più classiche a quelle più edgy - da poco includono anche il numero 22 A Little Magic, con pack con stampa di cuori, dalla cui vendita parte del ricavato andrà in beneficenza, a favore programma sociale Sephora Stands.

Clinique Pop Lip Shadow, ispirato alla bellezza coreana, è un lipstick in polvere con applicatore cushion.

Dal finish opaco, è disponibile in 8 nuance di colore da non perdere.





I rossetti Maybelline Color Sensational cambiano look per la primavera 2018 interpretando lo stile unico delle supereroine dei fumetti.

Ecco dunque sei lipstick dedicati a Supergirl, Catwoman e Harley Quinn. Da collezione!

Givenchy Le Rouge Matt sono invece rossetti opachi, racchiusi in un prezioso e audace case in pelle.

i colori proposti sono sette, per un trucco labbra di grande impatto.

Aveda propone invece i rossetti Pure Nourish-Mint™ Lipstick, dal finish satinato a lunga durata, proposti in 23 colori.

La formula al 95% di derivazione naturale è a base di burri estratti da frutti e cere vegetali.

Il marchio statunitense propone poi Marc Jacobs Beauty Le Marc Liquid Lip Crayon.

Il finish è matt leggero, mentre l'applicazione a matita è pratica e la sensazione e l'effetto è quello di un rossetto liquido. Da provare.

Collistar Rossetto Unico è la novità del marchio italiano per la Primavera Estate 2018.

Dalla texture ricca e confortevole, questo rossetto in pack gioiello è declinato in 18 colorazioni in finiture cremose o metalliche.

Le novità diego dalla palma PE 2018 includono un Hologram Shiny Lipstick - un rossetto olografico con cuore di trattamento idratante - e tre Color No Stop Lipstick, per un effetto levigante e satinato sulle labbra.

Ecco anche Guerlain La Petite Robe Noire Lip Colour'Ink, quindici rossetti liquidi opachi no transfer per una durata ottimale fino a otto ore.

Per la Primavera Estate 2018 il brand italiano lancia Wycon Creamfull, con un'offerta di ben 61 varianti di colore per tutte le esigenze.

Il finish cremoso rende le labbra morbide e amplifica il colore.

Credits Ph.: freestocks.org on Unsplash