I rossetti con sototono caldo da provare assolutamete per vaorizzare la carnagione olivastra

Ecco i migliori rossetti dal sottotono caldo selezionati per voi, perfetti per valorizzare la pelle olivastra e mediterranea.

Se avete la carnagione olivastra e il vostro incarnato è medio o scuro, preferite rossetti dal sottotono caldo: la palette colori è davveo ricca, a partire dai toni nude color carne e dalle sfumature ricche del caramello, fino alle nuances del marrone e del rosso terracotta.





Tantissime star dalla pelle olivastra sceglono rossetti dal sottotono caldo per valorizzare al meglio la loro carnagione ambrata e mediterranea: Jennifer Lopez, Penelope Cruz, Jessica Alba e Kim Kardashian sono solo alcuni esempi.

Scoprite i rossetti dal sottotono caldo perfetti per valorizzare la pelle olivastra continuando a leggere questo articolo.

Questo rossetto liquido dalla formula impalpabile e altamente pigmentata riveste le labbra di uno strato sottilissimo di prodotto che resta impeccabile tutto il giorno.

Una formula opaca, cremosa e confortevole da indossare, per un effetto mat femminile ed elegante che dona volume e definizione alle labbra.

La sfumatura color carne dal sottotono caldo di queasto rossetto cremoso lo rende perfetto per valorizzare le carnagioni olivastre.

Questo rossetto in stick arancione dal sottotono caldo è un vero must have: la formula cremosissima e altamente pigmentata riveste le labbra di uno strato opaco di colore.

Rossetto liquido e matita tono su tono definiscono il contorno labbra e lo rivestono di pigmenti color zucca. Un lip kit perfetto in ogni stagione, che assicura labbra perfette tutto il giorno.

Questo rossetto liquido dalla formula cremosa e pigmentata non secca le labbra e dura a lungo. La tonalità terracotta valorizza alla perfezione le carnagioni olivastre.

Ispirato al calore del peperoncino, questo è il rosso perfetto per valorizzare le carnagioni dal sottotono olivastro.

Questo rossetto nude color mattone dal finish cremoso e vellutato è un prodotto passepartout, ideale per completare qualsiasi makeup look.

Un rossetto iconico della maison Tom Ford, che è un vero e proprio lusso da borsetta. La tonalità rosata dal sottotono caldo valorizza e illumina la carnagione.

Il colore marrone rosato di questo rossetto lo rende il prodotto ideale per chi ama il rossetto nude, ma non vuole rinunciare a tonalità più intense e d'impatto.

Credits Ph: Elisa Costa