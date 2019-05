Le labbra lucide sono tornate di tendenza, scoprite tutti i nuovi rossetti ultra confortevoli che lasciano le labbra morbide



Il trend delle labbra matte ha dominato incontrastato per svariate stagioni, ma ora sembra proprio arrivato il momento di tornare ai rossetti lucidi, dalle texture cremose ultra comfort. Se vogliamo, potremmo definirlo come un ritorno a un look più naturale, semplice e valorizzante.

I finish su cui puntare ora vanno dall'effetto satinato a quello più lucido e vinilico, ma il comun denominatore delle nuove formule è sempre l'aspetto trattante, per mantenere le labbra morbide, nutrite e idratate a lungo, senza rinunciare a un colore pieno e vibrante.

Volete provare una nuova sensazione sulle labbra? Ecco 10 nuovi rossetti super star lucidi, idratanti e confortevoli da scoprire.

Una formula innovativa che regala un colore pieno e brillante per 8 ore, mentre le labbra rimangono idratate per l'intera giornata.



Il nuovo rossetto gioiello da personalizzare a seconda della propria inclinazione. La formula è arricchita da microparticelle riflettenti, olio di jojoba e burro di mango per mantenere le labbra nutrite.



Una texture arricchita con olii, morbida e confortevole, che scorre sulle labbra rilasciando un colore intenso e luminoso.



La texture è ricca e morbida, grazie alla lavorazione esclusiva delle polveri ottenute dalla seta, per un finish satinato delicatamente luminoso.



Una lacca dalla texture liquida che non secca le labbra, con un effetto vinilico super brillante.



Il colore è intenso come quello di un rossetto, ma il comfort è paragonabile a quella di un balsamo super nutriente, grazie all'olio di rosa.



Un rossetto liquido dalle proprietà idratanti e nutrienti, con un effetto vinilico dal colore pieno a lunga durata.



La brillantezza è paragonabile a quella di un gloss per labbra piene e rimpolpate, grazie all'acido ialuronico e ai peptidi ha anche un'azione anti-age.



La formula ha un'altissima concentrazione di pigmenti e un'azione idratante, per una texture cremosa e a lunga durata dal finish satinato.



Un rossetto deliziosamente profumato per un effetto multisensoriale, in 6 tonalità di rosso.



