Per tutte quelle affascinante dalle tendenze k-beauty, vi spieghiamo come portano il rossetto le ragazze coreane e quali prodotti amano



Il look Korean beauty



Siete conquistate anche voi dalla k-beauty mania? Per realizzare il beauty look tipico delle ragazze coreane, un po' da bambolina, il modo di applicare il rossetto è un elemento fondamentale per la riuscita del trucco.



Il rossetto "alla coreana" vi regalerà un look estremamente girly, romantico e femminile, facendo sembrare le vostre labbra più polpose, come un bocciolo di rosa.

Eccovi tutti i suggerimenti utili per provare a replicare questo look.

Un post condiviso da 에뛰드하우스 공식 계정입니다. (@etudehouseofficial) in data: Feb 1, 2017 at 6:43 PST

Formule e texture

Innanzitutto, è importante scegliere il prodotto giusto. Le coreane amano le tinte per le labbra a effetto inchiostro, non esattamente la stessa cosa dei rossetti liquidi matte a cui siamo abituate.

La texture in questo caso è molto più sottile, acquosa o in gel (non a caso spopolano le tinte jelly) e si fissa sulle labbra lasciando un velo di colore a lunga tenuta.



Gettonatissimi anche i lip oil colorati, per rendere le labbra più idratate e rimpolpate, l'ideale per chi ama il finish glossato.

L'ultima innovazione? I rossetti peel-off, si applicano in uno strato sottile e dopo il breve tempo di posa si solleva la pellicola. Sulle labbra rimarrà il colore a effetto tattoo.

Un post condiviso da 라네즈 l 빛나는 매력, 만들 수 있어요! (@laneige_kr) in data: Dic 11, 2017 at 9:01 PST

L'applicazione

In occidente per realizzare un effetto 3D di norma si applica il colore più scuro all'esterno e si sfuma con un colore più chiaro verso l'interno.



Le ragazze coreane fanno esattamente l'opposto. Applicano la tinta o il lip oil soltanto al centro delle labbra e poi sfumano con le dita verso l'esterno.

Per ottenere un risultato ancora più soft, sfumano un po' di correttore lungo il contorno labbra per un effetto leggermente blurred.

In questo modo si avrà sempre un look tridimensionale, ma la bocca risulterà più piccola e tonda, per un mood da innocent girl e doll-like.

Un post condiviso da 꼬더기의 루쥬방???? (@kkoducki) in data: Feb 6, 2018 at 6:33 PST

I colori

Le tonalità preferite dalle coreane sono un inno alla primavera. Amano i colori caldi come il pesca e il corallo, in tonalità vibranti, pastello o sorbetto e utilizzano tutte le tonalità del rosa, dal rosa petalo allo shocking pink.

Non mancano neppure le tonalità più scure, come il vinaccia e il prugna. Le texture molto sottili dei prodotti e l'applicazione sfumata permettono comunque di ottenere un risultato molto delicato.

Un post condiviso da 3CE Official Instagram (@3ce_official) in data: Nov 9, 2017 at 8:03 PST

I rossetti coreani da provare

Siete curiose di provare i rossetti coreani più cool? Abbiamo selezionato per voi i prodotti dei brand coreani più gettonati e che amiamo di più, da acquistare sugli e-shop internazionali.

Sfogliate la gallery e lasciatevi conquistare dai lipstick made in Korea.