Giornate interminabili? Ecco 10 prodotti smart per ritoccare il trucco durante il giorno



Ritmi frenetici, giornate interminabili e agende piene zeppe d'impegni rischiano di far sfumare il vostro make-up prima della fine della giornata? Non temete, con i prodotti giusti ritoccare il trucco on-the-go è un vero gioco da ragazze.



Parola d'ordine: praticità. I prodotti per ritoccare il trucco devono mixare formule compatte e mess-free a packaging smart che facilitano al massimo l'applicazione.

Via libera allora a stick, balsami e creme dal finish impalpabile che possono essere applicati e riapplicati durante la giornata senza provocare il fastidioso effetto maschera. Per chi ha la pelle grassa invece, basterà scegliere i prodotti in polvere giusti per opacizzare il viso senza seccare la pelle.

Continuate a leggere e scoprite tutti i prodotti e i consigli per ritoccare al meglio il trucco durante la giornata.



Un accessorio indispensabile per chi ama viaggiare leggero: questa piccola palette racchiude al suo interno due tonalità shimmer per occhi e guance e un balsamo colorato perfetto da utilizzare come rossetto e blush.

Un fondotinta in stick dalla formula estremamente pigmentata che dura a lungo e non secca la pelle. Il pratico formato lo rende perfetto da portare sempre con se per ritocchi a metà giornata.

La consistenza morbida e scorrevole di questo rossetto lievemente shimmer lo rende perfetto da applicare e riapplicare durante tutta la giornata. La formula idrata in profondità le labbra rivestendole allo stesso tempo di un elegante strato di colore.

Un correttore minerale, creato a partire da soli cinque ingredienti completamente naturali, dalla coprenza modulabile. La formula in polvere è perfetta per opacizzare i punti più oleosi aggiungendo allo stesso tempo un velo di pigmento in più.

Questo setting spray vaporizzato sul trucco appena steso aiuta a preservarne la durata aggiungendo allo stesso tempo un finish dewy e luminoso. La sua formula è lievemente idratante e può essere stratificata durante il giorno per ravvivare e rinfrescare il look.

Con il passare della giornata il look viso può perdere di dimensione e di luminosità. Portate con voi questo stick illuminante e applicatelo sulle zone alte del viso per un aspetto sempre sveglio e fresco.

Questa leggerissima bronzing glow powder a base di 100% prodotti naturali e biologici, aggiunge tocchi di luce scintillanti a viso e décolleté. Grazie al pratico applicatore a pennello, è facilissima da applicare e riapplicare durante la giornata.



A volte, ritoccare il trucco più volte con prodotti in polvere può creare uno spiacevole effetto maschera: scegliete allora un prodotto in crema, e applicatelo con le dita per ravvivare guance e labbra.

Durante la giornata, le ciglia appesantite dal mascara possono perdere la curvatura del piegaciglia utilizzato al mattino. Portate con voi un mini mascara formato travel size, e pettinate nuovamente le ciglia a metà giornata per uno sguardo sveglio e intenso.

Questa cipria compatta dal finish trasparente e traslucido è stata creata appositamente per i ritocchi on the go: applicatela con un pennello sulla zona T per eliminare lucidità e sebo in eccesso.

Credits Ph: Elisa Costa

Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: &Other Stories