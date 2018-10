A caccia di idee regalo per Natale 2018? Ecco le migliori proposte low cost in ambito beauty

A Natale spesso ci troviamo nella situazione in cui vogliamo fare un regalo carino senza spendere una fortuna. Ma non è facile trovare qualcosa di bello rimanendo sotto i 50 euro.



Una buona soluzione sono i regali di Natale beauty con prodotti make up, cura della pelle, cura del corpo, capelli e accessori.

Abbiamo selezionato per voi le migliori idee regalo Natale 2018 nel campo della cosmesi.

Sfogliate la gallery e troverete quello che state cercando per far felici amiche, sorelle, mamme e colleghe.

Artwork: Elisa Costa