Regali di Natale 2020 per Lei: trovate quello giusto con la nostra sezione beauty, che spazia tra profumi, cofanetti make up, idee economiche e molto altro ancora

Siete alla ricerca di idee per i vostri regali di Natale 2020 per Lei? Trovate quello giusto per farla felice con la nostra selezione di regali di Natale Beauty adatti a tutte le esigenze.

In questo anno particolare non c'è niente di meglio che dimostrare alle nostre amiche, sorelle, ma anche mamme, colleghe, mogli o fidanzate, il nostro affetto per loro con un dono speciale, appositamente pensato per il loro benessere.

Per questo scegliere i regali di Natale 2020 per Lei con cura - indipendentemente dal budget, ovviamente - è oggi più che mai significativo: accorcia le distanze, scalda il cuore e strappa sorrisi, importantissimi in questo momento.

Cofanetti make up, profumi femminili seducenti, ma anche tante idee economiche e originali, accostate ad accessori, trattamenti corpo, viso, capelli e molto altro ancora vi aspettano nelle gallery che seguono.

Sfogliatele con le vostre donne del cuore in mente e lasciatevi guidare dai nostri consigli e dal vostro intuito! Inoltre, non perdete le nostre idee regalo beauty per Lui.

Cofanetti natalizi e profumi per Lei

Il profumo ha il magico potere di farci stare bene, evocare immagini e creare momenti di benessere. Perché non sorprenderla regalandole un nuovo profumo?

Potete spaziare dai cofanetti natalizi profumati che abbinano fragranza a prodotti per il corpo e travel size alle edizioni limitate dedicate alle Feste, passando per novità imperdibili - sia low cost che di profumeria artistica - e grandi classici che fanno battere il cuore.

Alcuni dei marchi da non perdere? Valentino Beauty, Chanel, Mugler, Chloé, Narciso Rodriguez, il nuovissimo Rito e la maison francese Pierre Guillaume Paris, solo per citarne alcuni.

Idee regalo cofanetti make up 2020

Irresistibili, colorati e glam: i cofanetti make up 2020 sono come le caramelle, uno tira l'altro! Dalle sofisticate proposte di alta profumeria - come quelle di Dior - passando per quelle di Kiko, L'Oréal Paris, Shiseido e Bobbi Brown, quest'anno la bellezza si moltiplica, rendendo davvero ardua la scelta.

Cosa contengono queste irresistibili confezioni regalo? Rossetti, ma anche palette di ombretti, mascara e prodotti viso, spesso abbinati a bellissime pochette coordinate.

Sfogliando la gallery troverete sicuramente l'idea giusta per un make up festivo e luminoso, che faccia stare bene.

Regali di natale economici: beauty low cost

Avete un budget ridotto? No problem! Chi asseriva bastasse il pensiero non sbagliava. L'importante è scegliere i regali di natale economici con gli occhi puntati a funzionalità, qualità, texture moderne e naturalmente, pack a effetti speciali.

Nella nostra selezione troverete interessanti prodotti da trucco creati appositamente per vivere la magia delle feste, ma anche skincare, bodycare e profumi ottimi, ma a basso costo.

Tra i brand proposti potrete spaziare da Sephora Collection a Primark PS... passando per Deborah Milano, Bottega Verde e Mediterranea.

Regali di Natale 2020: i migliori cofanetti viso e corpo

I cofanetti regalo per Natale sono un must. Tra i più amati troviamo sicuramente quelli dedicati alla skincare e alla cura del corpo, in un'alternanza di creme, maschere e detergenti per ogni evenienza.

Sfiziose confezioni a tema festivo custodiscono prodotti in formato vendita abbinati spesso a mini taglie a prezzo speciale: un'occasione ghiotta per poter provare per la prima volta le novità lanciate sul mercato o riconfermare la passione per i capi saldi della profumeria.

Tra i brand cult vi segnaliamo, tra gli altri, Clinique, Darphin, Olehenriksen, Caudalie, Comfort Zone e Augustinus Bader.

Idee regalo di Natale per la cura e lo styling dei capelli

La vostra donna del cuore impazzisce per i prodotti per capelli? Regalatele un tool di ultima generazione - come la nuova piastra intelligente T3 Lucea ID o quella specifica per le onde BaByliss Curl Styler Luxe o l'asciugacapelli specifico per i ricci.

Se invece ama prendersi cura della chioma con prodotti esclusivi non perdete, tra gli altri, i cofanetti firmati Davines, Goldwell, Virtue e Framesi. Al loro interno shampoo, balsamo e prodotti curativi ad alte prestazioni.

Regali di Natale per Lei: prodotti per capelli T3 Lucea ID Calore intelligente e styling personalizzato con la piastra per capelli di ultima generazione che si setta alla perfezione nel rispetto della chioma. In più, ha una funzione che consente di riprendere lo styling il giorno dopo, rinfrescando la piega senza creare danni. Cool!

Davines Love Smoothing Box Per chi ama prendersi cura dei propri capelli scegliendo ingredienti naturali e biologici, il marchio italiano propone una box colorata al cui interno sono racchiusi shampoo, conditioner e siero per capelli dall'effetto lisciante.

BaByliss Curl Styler Luxe Un prodotto imperdibile per chi ama portare i capelli mossi. La nuova styler si avvale di un design innovativo che utilizza un mix di aria e calore per creare, look mossi a lunga durata con una finitura morbida e leggera.

Virtue Collection Cheveux Sains Un prezioso set per le amanti di prodotti per capelli di qualità. Tutto il meglio del marchio che fa della keratina naturale il suo fiore all'occhiello.

GHD Deluxe Gift Set Parte della limited edition ghd Wish Upon A Star, questo set include la celebre styler ghd platinum+ e l'asciugacapelli ghd helios™ per una chioma sana, protetta e glam.

Klorane Cofanetto Peonia Il marchio dall'anima green propone un cofanetto speciale dedicato alla bellezza di capelli e corpo. Al suo interno troviamo infatti uno shampoo lenitivo per cuoio capelluto sensibile e/o irritato e una crema idratante specifica per la pelle secca e/o sensibile, costituita al 97% da ingredienti naturali.

Goldwell Color Brillance Set In collaborazione con il London College of Fashion - i cui studenti hanno studiato i pack sostenibili - il brand propone tra i tanti cofanetti disponibili questa referenza dedicata ai capelli colorati. Il kit include shampoo, conditioner e spray fissante.

Bellissima Diffusore ad aria calda My Pro Diffon Ceramic Argan Oil Massima cura per i capelli ricci. Un phon-diffusore creato per valorizzare le chiome ricce e farle splendere.

Framesi Morphosis Repair Cofanetto Regalo Shampoo e balsamo professionale per una chioma più forte e sana e un kit di maschere per il contorno occhi a base di acido ialuronico dall'effetto idratante e anti età.

Regali di Natale originali beauty: tool, candele e libri

Se siete a caccia di idee regali di Natale originali, il comparto beauty ha sicuramente delle belle sorprese.

Tra queste potrete trovare esclusivi set di pennelli - con quello da viaggio di Charlotte Tilbury - ma anche kit per la manicure a casa - come la proposta Le Mini Macaron - senza dimenticare libri speciali a tema profumi, candele profumate e molto altro ancora.

Foto di Jill Wellington e Thanakorn Phanthura da Pexels / Ben White on Unsplash