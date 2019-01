Tra classici e new entry, abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in grado di risolvere più di un problema: scopriteli nel nostro articolo

Per voi che andate sempre di fretta e che volete un beauty case funzionale ma essenziale, i prodotti multiuso sono la soluzione migliore.

Blush che sono anche rossetti, creme che all'occorrenza si trasformano in maschere o matite ottime anche per realizzare veloci smokey eyes: abbiamo selezionato per voi dieci proposte, tra bestseller e novità, che consigliamo a chi ha fatto del multitasking una vera e propria regola di vita!

Questo stick dalla formula leggera, scintillante e a lunga tenuta può essere utilizzato come illuminante per riscaldare l'incarnato, al posto del classico blush e, perché no, anche per colorare le labbra. Il suo plus? Il risultato è modulabile!

Potete usarlo come maschera idratante e illuminante, da tenere in posa tutta la notte, o come crema giorno che protegge dai raggi UV: è un prodotto 2 in 1 che si adatta alla vostra pelle.

Uno dei prodotti multitasking più famosi di sempre perché nutre, ripara e sublima le chiome ma anche il corpo e il viso. Antiossidante, svolge un effetto scudo che protegge dall'inquinamento e, in più, riduce le smagliature.

Questa matita gel assicura un tratto preciso e impeccabile ma, allo stesso tempo, può essere sfumata su tutta la palpebra per un trucco occhi che dura a lungo.





La texture morbida e la formula ricca di oli e burri naturali fa in modo che questo stick illuminante sia facile da applicare su ogni parte del viso (e del corpo).

Tre blush ovvero tre polveri multiuso dalla texture vellutata e dall'intensità modulabile. Potete applicarle sulle gote, sugli zigomi, per realizzare il contouring o per colorare le palpebre.

Una crema idratante che è anche un'ottima base per il make up: nutre senza appesantire, uniforma il colore, leviga la texture della pelle, infine combatte la secchezza e il tono spento.





Scolpisce, illumina e sublima: da una parte illuminante, dall'altro un blush corallo, è il prodotto perfetto per chi vuole un effetto sunkissed tutto l'anno. Il consiglio? Provate ad applicarlo sulle labbra per un finish 3D.



L'olio di cocco è il prodotto multiasking per eccellenza: idrata viso e corpo, è utile anche come balsamo labbra, è la soluzione perfetta per struccare il viso e gli occhi ed è, infine, un ottimo trattamento capelli. What else?

Artwork by Elisa Costa