Date un tocco di luce al vostro viso con i prodotti di bellezza perlati del momento

Glam, eterei e tremendamente chic: ecco i prodotti di bellezza perlati per brillare enfatizzando la propria naturale bellezza.

Quest'anno va di moda un look personale, etereo e luminoso, un "pearly glow" dell'effetto da non perdere.

Scoprite con la nostra selezione il prodotti di make up perlati del momento e divertitevi a risplendere con eleganza.

Effetto trasparente perlato per il gloss in stile anni '90 del brand americano firmato dalla pop star Rihanna, per un effetto specchio assicurato.

Un primer illuminante che leviga il viso, corregge le imperfezioni e regala una base viso radiosa.

Maschera in tessuto a base di estratto di perla per un effetto illuminante e ravvivante dell'incarnato.

Una mousse perlata che deterge la pelle rimuovendo impurità, tossine e residui di trucco grazie ad estratti di loto bianco, rosa di Francia e germoglio di cedro del Giappone.

Due colori a contrasto studiati per creare trucchi occhi intensi e glam. La parte bianca è extra perlata e luminosa per un effetto tridimensionale intenso.

Crema viso idratante dalla finitura perlacea, illuminante e perfezionante. La perfetta base trucco per chi ama una base trucco glowy.

Illuminante rosato dai riflessi dorati perlescenti per un effetto splendore immediato sul viso.

Un balsamo labbra trasformista con cera d'api e vitamina E che reagisce al PH della pelle regalando un colore perlato personalizzato.

Formula a base di microperle illuminanti studiate per creare un effetto bagnato luminosissimo sulle palpebre. Ideale da solo o utilizzato come top coat.

Bianco trasparente madreperlato per l'illuminante in polvere pressata del marchio americano.

Credits Ph.: Jacob Postuma on Unsplash - Artwork: Elisa Costa