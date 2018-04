Non potete fare a meno di seguire i colori di tendenza stagione per stagione? Provate a comporre i vostri beauty con i colori del Fashion Report di Pantone per la Primavera 2018



Non solo Ultra Violet: i colori di tendenza per il 2018 non si limitano al colore dell'anno scelto da Pantone.

Ogni stagione, infatti, Pantone stila un Fashion Report basato sui colori più utilizzati dai designer durante la New York Fashion Week. Accanto al colore dell'anno viene così approntata una color story creando un mood board pieno di ispirazioni coloratissime per la stagione in corso.



La Primavera 2018 non sarà vivacizzata soltanto dal viola elettrico, ma anche da tonalità vitaminiche e solari, da accostare e abbinare a colori tenui e rasserenanti. Non mancano, poi, i toni neutri ispirati ai colori caldi della terra.



Volete rinnovare il vostro beauty con un make up da realizzare nei colori più di tendenza per la stagione? Vi proponiamo tutte le suggestioni per ognuno dei 12 colori top del Trend Forecasting di Pantone.



Viseart Theory Palette 04 Amethyst - Pantone 18-3838 Ultra Violet

Non potevamo non partire con il viola intenso e d'effetto eletto colore dell'anno. Al viola è dedicata tutta la color story della palette del marchio professionale francese, 6 colori matte e shimmer ad alta pigmentazione e facilmente sfumabili.



Cover FX Glitter Drops Lunar - Pantone 16-4132 Little Boy Blue

Glitter dal sottotono celeste pensati per un uso multitasking, possono essere utilizzati ad esempio come illuminante sugli zigomi, miscelati ad altri prodotti o come top coat per labbra brillantissime.



Chanel Le Vernis 634 Arancio Vibrante - Pantone 17-1563 Cherry Tomato

Lo smalto rosso-aranciato è il colore top per questa stagione. Vitaminico, brillante e allo stesso tempo molto chic, dona a tutte le carnagioni.



Kiko Cosmetics Free Soul Eyeliner 01 No Limits Lilac - Pantone 14-3207 Pink Lavender

Il color lillà, a metà strada tra il rosa e il lavanda, è perfetto per un trucco primaverile romantico e delicato. Utilizzatelo come tocco di colore nel vostro make up occhi, per esempio come linea di eyeliner.



Lime Crime Diamond Dew Chocolate Diamond - Pantone 18-1028 Emperador

L'ombretto glitterato "liquido" è il must-have del momento. Sceglietelo in una tonalità versatile, come un marrone caldo dai bagliori dorati.



Too Faced Love Light Highlighter Blinded by the Light - Pantone 12-2103 Almost Mauve

L'illuminante dai riflessi freddi, bianchi tendenti leggermente al malva, dona particolarmente a chi ha un incarnato diafano e ama i trucci eterei e luminosi.



NYX Cosmetics Vivid Brights Liner Halo - Pantone 13-0646 Meadowlark

Avete mai provato a utilizzare il giallo brillante nel trucco? Provatelo come eyeliner, per un trucco occhi pop, da sfoggiare durante la bella stagione.



Urban Decay x Kristen Leanne Vice Lipstick Cloud 9 - Pantone 17-3020 Spring Crocus

Il fucsia orchidea esprime tutta la sua bellezza in un rossetto dalla texture confortevole, dalla tonalità ricca e pigmentata, con un finish opaco.



Huda Beauty Essentials Eye Palette Warm Brown Obsessions - Pantone 18-1440 Chili Oil

Il marrone con un forte sottotono rosso, e tutte le sue sfumature dal terra di siena fino al bordeaux, sono la tendenza più forte per il trucco occhi del momento.



Maybelline Master Precise Liquid Eyeliner Couture Green - Pantone 16-5533 Arcadia

L'eyeliner verde dal sottotono turchese mette in risalto gli occhi castani e nocciola, ma potete utilizzarlo anche se avete gli occhi verde acqua, per far risaltare le sfumature tono su tono.



Dior Vernis 505 Early - Pantone13-0550 Lime Punch

Lo smalto color giallo lime, come tutti i colori neon, è un colore particolare da portare con qualche accorgimento. Sta bene a chi può già sfoggiare una bella abbronzatura, fate attenzione perché evidenzia qualsiasi "difetto" della manicure.



Fenty Beauty Killawatt Girl Next Door/Chic Phreak - Pantone 15-1520 Blooming Dahlia

Il rosa dal colore più delicato, con un leggero sottotono pescato, può essere utilizzato come blush o illuminante per tutti i make up luminosi e naturali, in stile bon ton.