Le palette ombretti, viso e labbra sono tra i prodotti di make up più amati e cool. Versatili e colorate, scatenano la creatività consentendoci di creare giorno dopo giorno beauty look sempre diversi.

Tra le nuove uscite Primavera 2020 notiamo palette ricche di carattere, dalle nuance spesso sgargianti che si allontanano dai classici nude cui siamo abituate.

Se avete voglia di sperimentare, dimenticate le proposte noiose e divertitevi a giocare con il make up con le tavolozze di colore più belle del momento, selezionate per voi da Grazia.it.

Si chiama "Love Palette" e, proprio come suggerisce il suo nome, fa innamorare. Questa palette di ombretti esplora il pink in tutte le sue sfumature proponendo un trucco occhi rosa ad alto impatto, come vuole la moda di stagione.

Effetto glow assicurato con la palette viso firmata Kiko Milano ispirata all'affascinante luce del sole primaverile che filtra nella campagna toscana. Una terra chiara, un blush ravvivante e due illuminanti super sottili garantiscono un make up prezioso ed elegante.

Siete stanche dei trucchi occhi neutri? Tuffatevi nel colore con la nuova Wired Palette di Urban Decay. Questa tavolozza di colore vanta pigmenti neon super intensi dedicati al trucco occhi, viso e corpo. Perfetta per scatenare l'artista che è in voi.

Pillow Talk, il rossetto rosa nude leggendario, si trasforma oggi in una palette occhi must have. Dalle shade prevalentemente calde, porta il trucco neutro a un nuovo livello, sempre elegante, sempre chic, in pieno stile Charlotte Tilbury.

Pigmenti pressati dall'altissima pigmentazione per questa mini palette firmata da Norvina, figlia di Anastasia Soare e collaboratrice della regina delle sopracciglia. Norvina ama i make up intensi e il suo colore preferito è il viola. Questa nuova uscita ne è la perfetta rappresentazione!

Calda, intensa e affascinante. Questa palette di ombretti cattura lo sguardo e fa sognare l'estate. Perfetta sulle carnagioni mediterranee e abbronzate, è imperdibile. Attenzione però: andrà sold out molto presto!

Toni caldi e freddi si uniscono in questa tavolozza di colore griffata per un trucco occhi di grande tendenza. Date le piccole dimensioni è ideale da portare in borsetta e in viaggio.

Una delle novità più interessanti del momento lanciate da Sephora è questa palette di illuminanti. Tre cialde di prodotto in polvere pressata e una in crema per un effetto super glow sul viso.

Una delle palette di ombretti più cool di stagione, ispirata alla "lussuria" secondo Jeffree Star. Un mix di ombretti in texture matte e shimmer prevalentemente in nuance fredde e violacee.

Rossetti in cialda per un trucco labbra tridimensionale e personalizzabile al 100% grazie alle diverse formule. La palette labbra diego dalla palma milano contiene infatti rossetti opachi, satinati e lucidi da mixare a piacimento.

Credits Ph.: diego dalla palma milano / Urban Decay / Sharon McCutcheon on Unsplash