Lasciatevi conquistare dalle collezioni make up Primavera 2020. Beauty look romantici, sensuali e anche magici firmati Chanel, Dior, Pupa e molti altri

Le collezioni make up Primavera 2020 ci fanno sognare giornate più lunghe, aria frizzante e naturalmente, trucchi freschi e luminosi.

L'ispirazione più evidente? Romanticismo e magia, per una bellezza talvolta sussurrata, altre di impatto assoluto. I colori proposti dalle maison invece, sono prevalentemente rosa, pesca e neutri, senza dimenticare fucsia e terra bruciata.

Ecco le collezioni make up primavera 2020 dei brand più amati come Chanel, Dior, Pupa e molti altri.

Rosa pesca, marrone freddo e malva hanno ispirato Lucia Pica nella creazione di una collezione trucco elegante e chic che ricorda l'incantato paesaggio del deserto. Iconico: lo smalto Chanel Le Vernis 739 Mirage, andrà a ruba e farà tendenza.

Toni caldi, bruciati e vibrati per una collezione ricca di carattere. La donna Glamourose conquista con occhi magnetici e labbra voluttuose. Il prodotto top: l'ombretto cotto effetto lamina Pupa Milano Glamourose Metallusion.

La collezione trucco Dior Primavera Estate 2020 è una gioia per la vista. Ricca di colori pastello, shade luminose e finiture succose, veste il viso di vitalità. Il must have: l'illuminante con trama tridimensionale Diorskin Nude Luminizer Glow Vibes.

Il sole della Toscana a primavera illumina questa collezione speciale firmata dal marchio italiano. Una linea ampia che include make up, accessori e skincare per dare il benvenuto alla Primavera in grande stile. Il prodotto must: Kiko Tuscan Sunshine Perfecting Powder, una cipria setosa e levigante che sublima l'incarnato.

Fortuna e bellezza per il 2020 con la preziosa limited edition del marchio professionale canadese. Da non perdere: l'illuminante Mac Cosmetics Extra Dimension Skinfinish Lunar Illusions con il dragone impresso sulla cialda.

Rinascita e desiderio, profumi sublimi e romanticismo invece per la collezione primaverile della maison francese. Una gamma trucco che ci trasporta in un irresistibile giardino a primavera. E' splendido: il blush multi tono - arancio opaco e rosa perlato - Givenchy Prisme Blush in edizione limitata.

Una linea trucco creata dal marchio americano in collaborazione con Netflix per celebrare l'uscita della terza stagione della serie dedicata alla strega più cool del momento. Per un trucco decisamente magico vi consigliamo di accaparrarvi la maxi palette a forma di libro degli incantesimi di Sabrina. Wow!

Naturalezza, perfezione e freschezza dell'incarnato sono le chiavi della collezione trucco Artdeco per la bella stagione. Quale prodotto provare? Artdeco Anti Pollution Spray, un fissante per il trucco che protegge la pelle dagli agenti esterni mantenendola vitale, luminosa e lenita.

Ispirata alle atmosfere parigine, questa limited edition accende i riflettori su un make up elegante con occhi nudi e labbra intense, da baciare. Il prodotto che ci piace di più: la palette di rossetti diego dalla palma milano L'Arc de Triomphe Lipstick Palette.

Dedicata a San Valentino con uno sguardo sognante sulla primavera, questa edizione limitata è un tripudio di cuori. Il prodotto da non perdere: il rossetto con cuori impressi sullo stick, Kiko Magnetic Attraction Ready To Kiss Lipstick.

Il duo di fotografi di fama mondiale si unisce a Lancome per dare vita a una linea make up con beauty set speciali, dall'anima fashion. La gamma sarà disponibile in esclusiva presso Ethos Profumerie, nei corner Lancome Coin/Rinascente e sul sito ufficiale del brand. Il nostro kit preferito: Lancome x Mert & Marcus Eye Kit 02 Blue.

In esclusiva per l'Italia presso Stefano Saccani Parma, questa collezione in edizione limitata ispirata ai colibrì sostiene la salvaguardia dell'Amazzonia. La vendita degli imperdibili rossetti glossati Lip Chic limited edition finanzia infatti ASOMI, un gruppo di anziane donne indigene e guaritrici sciamane che operano per garantire la salvaguardia della loro terra, nell'Amazzonia andina della Colombia.

Ispirazione kawaii giapponese per la nuova palette limited edition del marchio italiano. Colori pop dallo spirito girly in un mini quaderno "da borsetta" che include sei ombretti, un blush e una cipria luminosa.