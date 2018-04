Tutte le novità in fatto di palette di ombretti per la PE 2018. Trovate le vostre preferite

Trovate quella che fa per voi tra le nuove palette di ombretti primavera estate 2018.

Che siano in edizione limitata o parte delle linee continuative, le eyeshadow palette del momento ci invitano a giocare con il make up trasformando i nostri occhi in opere d'arte.

Il trend più forte in fatto di ombretti punta tutto sui toni caldi, anche se le nuance fredde tornano alla ribalta, per le amanti degli smokey eyes classici.

Anche i finish sono molto versatili. Il classico opaco continua a fare tendenza, abbinato però a texture shimmer ed extra metalliche.

Scegliete la vostra - o le vostre! - preferite continuando a leggere questo articolo, con le novità Too Faced, Kat Von D, Nars, Chanel, Dior e molte altre ancora.

Due look contrapposti ed eleganti per la proposta primaverile della maison francese.

Chanel propone infatti Les 9 Ombres - parte della collezione Chanel Neapolis - che unisce nuance pop a toni nude e Le 4 Ombres Première Eclosion in nuance fresche, ispirata al risveglio primaverile.

Un'edizione limitata dolce e giocosa - in vendita esclusiva da Ethos Profumerie - ispirata alla pasticceria francese, e in particolare ai macarones.

I colori proposti? Esplosivi, come giallo, arancione, fucsia, turchese e verde acqua.

Le novità Urban Decay sono vibranti e infuocate, in pieno stile UD. Le palette occhi proposte sono 4: Distortion Palette, che include 10 ombretti e 5 top coat cangianti, Naked Petite Head, palette da borsetta dai toni caldi - must have del momento.

L'assortimento include anche due palette create in collaborazione con la make up artist e influencer Kristen Leanne, Daydream Eyeshadow Palette e Kaleidoscope Dream Eyeshadow Palette.

Tonalità calde ultra pigmentate che vanno dal rosa al pesca passando per marrone, caramello e gold. Must have da collezioniste!

Quattro varianti di colore per le palette occhi del marchio italiano. Un inno alla libertà e una formula che assicura "aderenza perfetta" delle polveri.

Le nuance delicate di un giardino primaverile sulle palpebre con la palette in edizione del marchio italiano. Le nuance proposte sono rosa, verde oliva, marrone e beige.

Due varianti di colore per le palette Dior primavera-estate 2018. La prima, 667 Flirt, gioca sui toni del rosa, prugna e pesca, mentre la seconda, 887 Thrill punta i riflettori su fucsia, tortora, rosa e bordeaux.

Proposta dal brand indipendente americano come "The ultimate grunge shadow palette", si ispira ai look grunge anni '90 e include ben 18 ombretti in nuance calde ed extra glamour. Per chi ama i make up alternativi.

Il marcho americano - esclusiva delle profumerie Sephora - punta alla dolcezza con ben tre diverse palette profumate e ricche di colori interessanti.

La più attesa è senza dubbio Too Faced Gold Chocolate Bar, reboot della classica tavoletta di cioccolato Chocolate Bar, proposta in nuance preziose extra shimmer, caratterizzata da un intenso profumo di cioccolato.

Seguono poi le altrettando glamour Just Peachy Matte Eye Palette e White Peach Eye Palette, entrambe ispirate alla pesca e profumate dalla sua inconfondibile fragranza!

Ispirata alle luci della galassia, questa palette di ombretti vanta ben 18 shade da mixare a piacimento per creare trucchi occhi chic in nuance neutre ma vibranti.

Le palette di ombretti Kiko Primavera Estate 2018 giocano invece con un mood eclettico e spensierato.

I colori proposti sono due, 01 Free Spirit, in tonalità calde con shade bronzo effetto extra shimmer e 02 Find Yourself che vanta invece tonalità rosee e delicate.

Ispirazione marina per la palette effetto specchio del marchio americano. Le nuace proposte "effetto conchiglia" vengono declinate in nuance opache, shimmer e satinate.

Polveri cremose ed extra sfumabili proposte in tre varianti.

Donut, nei toni del rosa, Nougat, in tonalità neutro fredde, Cookie, in colori caldi. Perfette per chi viaggia molto e non vuole rinunciare a un trucco occhi extra.

Si ispirano ai deliziosi dolcetti giapponesi mochi e portano l'arcobaleno - in una texture squishy super fun - sulle palpebre.

Le nuove palette di ombretti Nyx Professional Make up sono due: Electric Pastels e Sleek and Chic.

Glamour allo stato puro per la palette di ombretti del marchio americano. 18 ombretti ultra pigmentati per stupire e stupirsi.

Colori caldi magnetici per la palette professionale must have. Questa tavolozza di colore include nuance metallizzate, opache e shiny per ogni esigenza.

Il marchio americano creato dalla tatuatrice più cool lancia nel nostro paese due palette di ombretti già leggenda oltreoceano.

Ecco dunque Shade + Light Glimmer Eye Palette - 12 ombretti nude in texture microglitterata - e Kat Von D Metal Matte Mini Palette, una palette in formato mini che include ombretti opachi e metallizzati in tono.

Una maxi palette di ombretti dal prezzo budget friendly adatta a chi vuole sperimentare con il make up senza spendere una fortuna.

Due palette extra femminili declinate in nuance calde e fredde per creare tucchi occhi chic.

Un'edizione limitata da sogno ispirata al cartone animato anni '80, dedicato alle nostalgiche e alle amanti del vintage. Da non perdere!

Una prevalenza di shade calde e naturali abbinate a blu e azzurro polvere, ma anche verde acido e arancio brunito. Una proposta elegante per beauty look primaverili hot.

Credits Ph.: Mondadori Photo e Haley Rivera on Unsplash