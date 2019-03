Il colore freddo per eccellenza torna tra le tendenze per il make up di stagione, scoprite come portare l'ombretto azzurro secondo gli ultimi trend visti in passerella

L'ombretto azzurro evoca irrimediabilmente i beauty look più iconici degli anni passati, dagli anni '60 con l'azzurro pastello steso a tutta palpebra, fino alle tonalità più elettriche che hanno animato gli anni '70 e '80. Come dimenticare infatti i make up di Liz Taylor in Cleopatra o di David Bowie nel video di Life on Mars?

Non è sicuramente la tonalità più facile da portare, ma questa stagione i colori freddi tornano a essere protagonisti dei beauty look visti in passerella. Come indossarlo nel modo giusto? Giocando con i riferimenti del passato e senza aver paura di osare con il colore, d'altronde la primavera è la stagione giusta per sperimentare i look più colorati.

Icy



Freddissimo e glaciale, il look che sembra uscito dal film Frozen porta in primo piano un ombretto azzurro dai riflessi metallici che virano all'argento. Un po' regina dei ghiacci in un universo futuristico.



Pop



Vibrante, elettrico, totalmente saturo. È l'ombretto azzurro che abbiamo visto spopolare negli anni '80. Con gli occhi castani è incantevole.



Metallic



Tante tendenze in un solo make up di grande effetto, semplice da realizzare. L'ombretto azzurro viene abbinato a quello verde ed è utilizzato come eyeliner, dal tratto spesso. Il finish è metallico, dai riflessi cangianti.



Bowie vibe



Con i capelli rossi e l'ombretto azzurro super grafico, l'omaggio è chiaro. Quando il trucco si fa cultura, non abbiate paura di osare.



Moonrise Kingdom



Alzi la mano chi non ha pensato immediatamente al film di Wes Anderson e alla protagonista Suzy, con il suo trucco in pieno stile Sixties, con ombretto azzurro pastello e occhi bistrati.



Wash of colour



L'invito è quello di iniziare a usare più colore nel trucco, senza prendersi troppo sul serio e giocando con tonalità come l'azzurro come se si trattasse di colori a tempera.



Color block



E infatti, il beauty look più d'impatto ci propone un accostamento insolito e rétro, con ombretto azzurro teal abbinato a labbra rosso fuoco.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa