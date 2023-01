I migliori ombretti mono 2023 per un trucco occhi glam. Opachi, metallici, satinati, shimmer o glitterati? Trovate quello giusto per voi!

Gli ombretti mono sono tornati per restare. Protagonisti del coloratissimo trucco occhi 2023, gli ombretti in pan singolo sono un grande classico oggi tornato in auge per dare vita a make up glam ad alto impatto senza fatica.

Dopo anni a collezionare palette di ombretti, apriamo il 2023 con una nuova consapevolezza: è il momento di avere meno prodotti ma più mirati, in grado di donarci gioia e ottime performance.

In questo senso gli ombretti mono rappresentano un must. Scegliere un colore brillante adatto ai nostri look edgy a effetti speciali, o al contrario neutro, ideale per un utilizzo quotidiano continuativo, è un'ottima idea. Questo ci consente di acquistare solo quello che effettivamente utilizziamo, riducendo in questo modo gli sprechi ed evitando inutili stress.

La tendenza monocromatica

Tra le tendenze make up del momento spicca senza dubbio quella dell'ombretto applicato in maniera decisa su tutta la palpebra, con un chiaro richiamo ai look in stile anni 2000. I colori su cui puntare? Verde, bronzo, ma anche rosa baby, turchese e nuance neutre luminose. A completare il look, naturalmente, troviamo l'eyeliner, meglio se grafico.

Riguardo alla scelta dell'ombretto, invece, tutte le finiture si applicano a tutta palpebra, mentre quelle opache, meglio se neutre, sono particolarmente indicate per definire la piega palpebrare conferendo profondità al look.

Ovviamente, per creare look più complessi, il consiglio è quello di abbinare un ombretto mono neutro a una palette colorata e, viceversa, un ombretto super colorato a effetti speciali a una classica palette neutra.

I migliori ombretti mono 2023

Volete sapere quali sono i migliori ombretti mono del momento? Continuate a leggere questo articolo per scoprirli e scegliere quello adatto alle vostre esigenze.

Oltre ai classici ombretti "in cialda" vi proponiamo alternative liquide, cremose e in stick per accontentare tutti i gusti e tutte le esigenze.

Rosso caldo dal finish vellutato per un ombretto ad alta pigmentazione custodito all'intero di un case logato di design. La maison francese propone i suoi ombretti mono in 24 nuance, declinate in finiture opache, vellutate, metallizzate, perlate e satinate.

Un ombretto rosa brillante dal rilascio di colore intenso. Splendido sugli occhi castani, è un imperdibile per le e gli amanti dei make up in stile anni 2000. Le sfumature disponibili sono 9.

Un nuovo ombretto mono dalla texture fondente, pensato per creare make up sofisticati senza sforzo. Il marchio americano propone questo prodotto in 6 tonalità neutre. La nostra preferita? Il color sabbia bruciato.

Un ombretto multicromatico che riflette la luce al massimo creando sulle palpebre splendidi riflessi in blu, viola e turchese. Un dei mai più senza make up 2023.

Effetto specchio grazie all'altra concentrazione di perle contenute nella sua formula. Questo ombretto mono è irrinunciabile per chi ama i trucchi occhi effetto bagnato e non solo. La sua formula è infatti stata studiata per l'applicazione allover su viso, occhi e labbra.

Un color ametista chiaro, dalla finitura satinata. Questo ombretto in stick è molto pratico e indicato per i trucchi veloci "on the go". A lunga tenuta, è proposto in 4 varianti.

Un colore neutro in finitura metallica ideale per creare trucchi occhi chic night & day. Questa tonalità si sposa bene con la maggior parte degli incarnati. I colori proposti son 24.

Luminoso e modulabile, questo ombretto liquido leviga le palpebre per un effetto shiny a lunga durata. Il marchio di lusso francese lo propone in 6 nuance naturali.

Una cialda a rilevo con decoro prezioso per un ombretto metallico "effetto wow". Ci piace il colore verde abete, ideale per creare party look glam.

Un ombretto liquido extra luminoso perfetto per creare wet look scintillant sulle palpebre. La linea include 8 shade must.

Credits Ph: Charlotte Tilbury & Getty Images