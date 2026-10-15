Dal lilla al prugna, passando per malva, melanzana e violetto: il viola torna protagonista del make-up e conquista anche le passerelle della Milano Fashion Week.

Ci sono colori che sembrano appartenere a una stagione precisa e altri che, ciclicamente, tornano a conquistare il beauty case. Il viola è senza dubbio tra questi. Dopo essere comparso nelle collezioni make-up degli ultimi anni in versioni che spaziavano dal lilla pastello al burgundy, oggi torna sotto i riflettori con un'attitudine ancora più versatile.

A cambiare, infatti, non è soltanto la tonalità, ma soprattutto il modo di indossarla. Il viola non è più relegato al classico ombretto intenso: entra in gioco su labbra, guance, rima dell'occhio e persino nei finish, tra texture glossy, vellutate, satinate e luminose.

E la sua presenza sulle passerelle della Milano Fashion Week Primavera/Estate 2027 conferma che il colore è pronto a tornare protagonista del make-up. La stagione milanese ha infatti segnato un generale ritorno a beauty look più espressivi, con smokey colorati, blush intensi e labbra capaci di attirare l'attenzione.

Dalle passerelle milanesi alle labbra

Uno degli indizi più interessanti arriva da The Attico, dove il colore si è spinto fino alle labbra. Tra i beauty look della sfilata sono comparsi rossetti nelle tonalità berry, magenta e violet, spesso con un finish ultra glossy e quasi laccato. Un modo decisamente contemporaneo di interpretare il viola, lontano dall'idea del colore difficile da portare.

Il risultato cambia completamente a seconda della sfumatura scelta. Il malva è più discreto e sofisticato, il prugna ha un'allure più intensa e autunnale, mentre il violetto puro diventa una scelta dichiaratamente più audace. Per chi non vuole rinunciare all'effetto naturale, invece, si può puntare su un rossetto sheer o su un balsamo colorato, lasciando che la tonalità si fonda con il colore naturale delle labbra.

Non è un caso che anche il panorama beauty contemporaneo stia riscoprendo le tonalità fredde e profonde sulle labbra: durante la fashion month, accanto ai rossi, sono tornati protagonisti anche burgundy e mauve, segnalando un allontanamento dai soli nude e dalle lip combo più naturali.

Il blush viola non è più così difficile da indossare

Il passaggio più interessante, però, riguarda le guance. Il blush viola era già stato indicato da Grazia tra le tendenze make-up dell'autunno/inverno 2024-25, quando le tonalità lilla e lavanda avevano iniziato a conquistare soprattutto le beauty bag più sperimentali.

Oggi quella stessa idea appare meno sorprendente. Il segreto è scegliere la giusta intensità: sulle pelli chiare il lilla freddo può creare un effetto delicato e quasi traslucido, mentre su incarnati medi e scuri le tonalità più sature, dal prugna al berry, diventano particolarmente interessanti.

E non serve necessariamente applicarlo in modo evidente. Una piccola quantità sfumata sulle guance può dare profondità al viso senza trasformare il make-up in una dichiarazione di colore.

Occhi viola, ma con nuove regole

Naturalmente, gli occhi rimangono uno dei territori più immediati per sperimentare questa nuance. Ma anche qui il viola si allontana dal classico smokey eyes monocromatico.

Si può utilizzare una matita prugna o melanzana lungo la rima superiore e inferiore, sfumarla con un pennello e lasciarla volutamente imperfetta. Oppure scegliere un ombretto lilla, proprio come ha optato Akris, che sia quasi trasparente, da applicare su tutta la palpebra e giocando con un finish satinato o perlato.

Per un risultato più deciso, invece, il viola può diventare protagonista di uno smokey colorato, una delle direzioni beauty emerse proprio alla Milano Fashion Week, dove le palpebre si sono riempite di tonalità più vivaci e inaspettate.

Lilla, malva, prugna: quale viola scegliere?

Parlare semplicemente di "viola" è ormai riduttivo. La palette comprende sfumature molto diverse, capaci di cambiare completamente il risultato finale.

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Il lilla è quello più etereo e luminoso, perfetto per chi vuole avvicinarsi al trend senza esagerare. Il malva è probabilmente il compromesso più facile da portare, soprattutto su labbra e guance. Il prugna è invece più intenso e sofisticato, ideale per un trucco serale o per sostituire il classico rossetto burgundy.

Poi c'è il violetto, più saturo e quasi elettrico, pensato per chi vuole trasformare il make-up in un vero elemento del look.

Anche le texture fanno la differenza

Il nuovo trucco viola non vive soltanto di colore, ma anche di finish. Un ombretto matte restituisce un effetto più grafico e sofisticato, mentre una texture shimmer o duochrome rende la tonalità quasi cangiante.

Sulle labbra, invece, il viola cambia completamente carattere a seconda della formula: opaco per un risultato più intenso e vampy, satinato per un effetto elegante e contemporaneo, glossy per una versione più fresca e giocosa.

Anche il contrasto tra texture può essere interessante: una bocca viola lucida con pelle naturale e occhi quasi nude, oppure un ombretto lilla luminoso accompagnato da labbra opache color prugna.

Il viola non è più solo un trucco occhi

È forse proprio questo il punto. La nuova tendenza viola non propone un unico beauty look da copiare, ma una vera palette da interpretare liberamente.

Si può scegliere una sola traccia di colore — una matita viola, un velo di blush lavanda o un rossetto prugna — oppure costruire un make-up monocromatico, portando la stessa famiglia di tonalità su occhi, guance e labbra.

Dopo stagioni dominate da incarnati quasi invisibili e colori neutri, il make-up torna così a concedersi un po' di libertà. E il viola, con tutte le sue sfumature, sembra essere uno dei colori più interessanti da cui ripartire.