Il segreto per labbra morbide, luminose e naturalmente nutrite: ecco i migliori olio labbra del momento

L'olio labbra è un prodotto super smart che si prende cura della delicata zona della bocca restituendo immediato turgore, idratazione e nutrimento.

Veri e propri concentrati di benessere per le labbra, gli oli labbra non solo nutrono e coadiuvano il benessere della zona, ma la lucidano per un effetto rimpolpante immediato.

Scoprite con la nostra selezione i migliori del momento: trasparenti, colorati e persiono con veri petali di fiori, vi conquisteranno.

Un olio botanico nutriente infuso di veri petali di fiori, studiato per combattere la secchezza delle labbra e lasciarle morbide e rimpolpate.

Un mix di olio di camelia, sesamo e jojoba - dall'azione antiossidante e levigante - nutre e leviga le labbra, mentre il pigmento roseo si adatta al PH regalando un colore naturale, sano e personalizzato.

Un olio labbra nutriente a base di olio di avocado, jojoba e argan, declinato in tre varianti profumate e colorate.

Dall'expertise Clarins nel mondo degli oli viso e corpo nasce questa nuova formulazione zuccherina e lievemente colorata dedicata alle labbra, per un effetto nutriente, ammorbidente e brillante.

Effetto sublimante e luminoso per l'olio che tinge le labbra regalando un effetto "sano" e rimpolpato.

La brillantezza di un gloss e l'effetto emolliente di un olio labbra per questo prodotto Made in Italy declinato in cinque tonalità.

Un olio labbra a base di burro di karitè, vitamina E, burro di mango, olio di jojoba ed estratti di fiori di acmella oleracea. Ideale come levigante e base per i rossetti più opachi.

Formula lenitiva e rinvigorente a base di 5 oli di origine naturale, reagisce al PH della pelle per un effetto naturalmente colorato e personalizzato.

