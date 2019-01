Desiderate ciglia pazzesche? Ecco i nuovi mascara per ottenerle e rendere il vostro sguardo indimenticabile

I nuovi mascara non solo scuriscono, allungano e volumizzano le ciglia, ma se ne prendono cura.

Grazie a formule extra moderne arricchite da ingredienti attivi che le nutrono e rinforzano, l'applicazione del mascara oggi non è più solo make up ma un vero e proprio trattamento di bellezza per le ciglia.

Scoprite qui di seguito quali sono le novità in fatto di mascara per ciglia da sogno tra le proposte Kiko, Maybelline, Essence, Neve Cosmetics, Max Factor e molti altri.

Mascara di precisone con scovolino XS dalla formula al 100% vegana, arricchita da olio di argan e di vinaccioli. Extra black, è costituito da pigmenti minerali per un effetto statement che nutre le ciglia.

Formula leggera e flessibile per il mascara novità della casa cosmetica statunitense, studiato per intensificare lo sguardo senza creare grumi e sbavature.

Le setole dello scovolino di questo nuovo mascara sono in uno speciale materiale morbido messo a punto per assicurare un'applicazione impeccabile per un risulato al top fino a 12 ore.

Il nuovo mascara firmato Avon promette un effetto "estremo" di ciglia nere, allungate e super volumizzate.

Effetto extension per le ciglia con questo nuovo mascara nero dallo scovolino che si piega fino a 90°.

Volume e lunghezza per il mascara budget friendly arricchito da fibre.

Una formula composta da cera di crusca di riso, cera d’api, cera di carnuba e olio di oliva studiata per trattare le ciglia oltre a scurirle e definirle al meglio per incorniciare lo sguardo.

Il mascara "miracoloso" dal prezzo low cost. Non solo volumizza le ciglia ma le scurisce visibilmente e le rinforza.

Effetto lifting per ciglia con il mascara del marchio francese, proposto in nero, con uno scovolino pieghevole in due diverse angolazioni.

Scovolino affusolato pensato dal marchio italiano per definire al meglio le ciglia in una passata da sola, dall'angolo esterno a quello interno.

Con biotina e cheratina questo mascara non solo regala massimo volume e lunghezza alle ciglia ma se ne prende cura rendendole più folte e forti.

La casa cosmetica nostrana propone questo nuovo mascara che promette un volme straordinario, fino al +196%.

Made in USA, questo mascara a base di soia biologica e cere naturali ha una formula vegana e svolge un'azione trattante delle ciglia oltre che allungante e volumizzante.

Economico, con scovolino applicatore a clessidra, questo mascara del marchio londinese promette massimo volume grazie alla formula ricca.

Per uno sguardo "indimenticabile" il marchio lancia un mascara dallo scovolino inclinabile fino a 90°.

Mini scovolino per un effetto maxi di volume e definizione per vere e proprie ciglia da sogno.

Credits Ph.: Neve Cosmetics & Annie Spratt on Unsplash - Artwork: Elisa Costa