"Praticamente perfetta" diceva di sé Mary Poppins. E alla famosa tata, di ritorno sul grande schermo, si ispirano i look visti in passerella e una capsule collection Color Riche di L'Orèal

“Cam-camin cam-camin spazza cammin, allegro e felice pensieri non ho…” sembra di sentirla ancora una delle canzoni più famose di Mary Poppins. La tata magica ritornerà infatti sul grande schermo il prossimo 20 dicembre, questa volta sarà Emily Blunt a vestirne i panni, e per l’occasione il mondo del beauty si è preparato.



L’Oréal ha lanciato una capsule collection di 7 rossetti nella sfumatura preferita da Mary Poppins mentre in passerella gli spunti non mancano.



I capelli sono trattenuti in raccolti voluminosi, le gote sono rosate e i colori rubati ai cartoons mentre lo smoky eye è perfetto per contemporanee spazzacamine. Manca solo la maxi borsa con dentro di tutto un po’, dallo specchietto al lampadario. Ma anche per quello ci si può sempre attrezzare.

Il raccolto dev’essere voluminoso



Uno dei tratti tipici del look di Mary Poppins? Il raccolto. Impeccabile, perfetto, rigido ma non troppo, proprio come la tata inglese. E sulle passerelle i volumi si enfatizzano e le lacche sono spruzzate in gran quantità così da mantenere l’acconciatura per ore.

Con un poco di rosso su guance e labbra



Se con un poco di zucchero la pillola va giù, è vero che con un po’ di rosso qualsiasi look è perfetto. Allegro e leggero, il rosso e tutte le sue tonalità mettono subito di buon umore e donano a tutte. Guance effetto bonne mine e labbra di mille gradazioni magari rubate alla nuova capsule collection di 7 rossetti pensata da L’Orèal proprio per il personaggio Disney.

Con un poco di rosso La collezione in edizione limitata è della linea Color Riche, è dedicata al colore preferito della celebre tata, il rosso, in 7 differenti sfumature.

Lou Dallas

N°21



Lou Dallas

Colori cartoons



Audaci, irriverenti, pop e con contrasti che non passano di certo inosservato. A Mary Poppins piaceva giocare, per questo accompagnava Jane e Michael all’ippodromo in un mondo di cartoni entrando da un disegno o dalla vasca da bagno come succederà nel seguito. E questa esuberanza è espressa anche con un make up coloratissimo, nuance audaci e dai contrasti brillanti fatto proprio per divertirsi.

Effetto Spazzacamin ultraglam



È uno dei make up più chic e copiati degli ultimi anni, lo smoky-eye sembra il look ideale per gli amici spazzacamini di Mary Poppins. La variante ultra glam e chic della stagione? Realizzarlo con strass, brillantini e paillettes per un effetto ancora più elegante.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo