Mille e più carati: per brillare le tonalità calde di oro e bronzo sono must have. Perfette tutto l'anno (e in estate ancor di più!)

Accoppiata storica ed evergreen, oro e bronzo sono le tonalità vincenti se volete far risaltare la vostra naturale bellezza.

Luminosissimi, sono perfetti per qualsiasi look e creano un effetto “baciata dal sole” ed extra sparkling ideale per tutte le stagioni, anche in città.

Eleganti, le texture possono essere opache oppure effetto sequins per chi ha voglia di non passare inosservata.

Abbiamo individuato 20 prodotti make-up per una perfetta golden girl!

Fruit Cocktails, Too Faced

Duo che può essere indossato singolarmente come blush o illuminante oppure assieme per dare maggiore luminosità e tridimensionalità al viso.

Honey Glam Huile Confort Lèvres, Clarins

Ultra glossy, la texture è ricca di paillettes per labbra scintillanti mentre la formula è oleosa così da nutrire senza però appesantire o appiccicare.



24/7 Glide On Eye Pencil, Urban Decay

Cremosa e waterproof, questa matita occhi resta morbida per 30 secondi, il tempo dell’applicazione, così da poter sfumare il prodotto per poi asciugarsi e resistere fino a 24 ore. All’interno il 50% degli ingredienti sono idratanti.

Palette Terre de Sienne, Lancôme

Ispirata alle tonalità calde senesi, questa palette occhi vira dall’oro al cioccolato con micropagliuzze passando per il bronzo intenso.

Golden Dust Illuminante Viso in Gocce, Catrice

Effetto glow grazie a pigmenti che riflettono la luce, si applica su zigomi, arcata sopracciliare e décolleté.

Ombretto Amazing Eyes, Douglas Collection

In stick, così da risultare più comodo e pratico, questo ombretto ha una texture cremosa e shimmery adatta per illuminare lo sguardo.

Fairy Bomb Shimmer Powder, Fenty Beauty

Brillante, questa polvere dona la massima luce, si applica con il pennello su viso, occhi e corpo.

Beautiful Mineral eyeshadow, LaVera

Ultra pigmentato, questo ombretto è a lunga tenuta e la formula è pensata per non irritare gli occhi con le lenti a contatto.

Natural Vice, Mac

Palette occhi con 12 tonalità dall’oro rosa al bronzo e texure dall’opaco allo shimmer.

Ombretto Oro Rosa, Bottega Verde

All’interno l’estratto di melograno mentre le nuance sono oro rosa, oro e bronzo effetto metallizzato. Texture ad alta coprenza può essere applicato anche solo nell’angolo interno dell’occhio.



Ombretti Colorful Magnetic, Sephora

Effetto Sequins per questo ombretto color oro dall’effetto super glitterato fin dalla prima passata grazie alla formula particolarmente intensa.

Soleil Lip Blush, Tom Ford

All’interno scaglie in oro 24k che donano un leggero rossore alle labbra, perfetto per idratarle e farle risaltare in estate.

Single Eye Shadow, Claudia Schiffer

Si può applicare asciutto o bagnato a secondo del risultato che si vuole ottenere e ha una formula che non crea grumi né si accumula tra le pieghe della palpebra.

The Hoddwitch, Smashbox

In crema, un ombretto dal colore intenso facile da stendere grazie all’applicatore a spugnetta.



Palette Viso Wild Thing, Nars

Tutto in uno, all’interno sono presenti blush, illuminante e ombretti dalle tonalità intense e a lunghissima tenuta.

Ombretto in crema, Korff

A base di gel, la texture si trasforma in polvere a contatto con la palpebra illuminandola per tutto il giorno.

Diamonds&Pearls, Wake Up Make up

In gel, è un body and face glitter che aiuta a illuminare la pelle donandole luce e lasciando un finish leggermente metallico.

Sequin Crush, YSL

Sette tonalità, tra qui il bronzo intenso per un effetto luminoso e ad alta tenuta e aderenza.

Palette Occhi, Yves Rocher

Sette tonalità, dal neutro fino al bronzo opaco e shimmer per occhi in primo piano.



Gloss Melody, Zoeva

In edizione limitata, questo gloss ultra brillante ha dei riflessi metallici che mettono le labbra in primo piano.