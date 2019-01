Protagonista incontrastato dei beauty look del momento è l'eyeliner. Declinato in tutte le sue versioni più originali che qui vi consigliamo. Ecco i make up occhi da copiare



Osannato dai make up artist, amato dalle beauty addicted, l'eyeliner è il nostro alleato di bellezza più fidato.

Resiste alle mode anche se è contagiato dall'estro dei designer che in passerella portano ogni volta proposte originali e da replicare. Eccone 10 make up occhi ai quali è impossibile rinunciare.

Eyeliner a doppia coda

Perché limitarsi a una sola coda quando se ne possono disegnare almeno due? L'effetto cat-eye è ancora più amplificato!

Il consiglio in più: provate ad abbinare il trucco a un paio di fake eyelashes per un trucco occhi... esagerato!

Red eyeliner

Il rosso sugli occhi è ormai completamente sdoganato. Basta un tratto di matita o eyeliner per rendere audace lo sguardo.

Il consiglio in più: attenzione a coprire eventuali rossori sul viso; questa tonalità può metterli in evidenza.

Doppio colore

Anticipiamo una tendenza trucco occhi che esploderà: colore scuro nella rima inferiore ed eyeliner super pop in quella superiore.

Il consiglio in più: avete poco tempo a disposizione? Questo è il make up che fa per voi.

Quel tratto insolito

Altro che riga e coda nera sulla rima superiore: qui il tratto, volutamente imperfetto, valorizza la parte finale e inferiore dell'occhio. Una piccola prova d'arte.

Il consiglio in più: potete sempre sostituire l'azzurro con il più classico nero da sfumare lungo il contorno.

Eyeliner classico

La proposta più elegante di tutte e anche super easy da realizzare.

Il consiglio in più: potete rendere originale il finish abbinando al tratto nero una polvere super pop sulle palpebre.

Nei colori del mare

Al posto del più classico ombretto shimmer: l'eyeliner stondato con una riga spessa in una tonalità verde acquamarina è perfetto anche da solo.

Il consiglio in più: se avete le iridi scure, è il colore che fa per voi.

Eyeliner blu

Dal finish opaco, abbinato a una passata di mascara nero, è il trucco occhi must del 2018. Il blu, come il viola, è davvero la tonalità più gettonata.

Il consiglio in più: siete indecise sul rossetto da abbinare? Per andare sul sicuro, puntate su un corallo o su un rosa nude.

Doppia riga

Il twist che rende il make up più cool: accostare alla classica riga nera un eyeliner oro o argento.

Il consiglio in più: per rendere più profondo lo sguardo, passate un po' di polvere grigio scuro tra la palpebra fissa e quella mobile.

Gold addiction

Per realizzare questo make up non serve il classico eyeliner oro: è sufficiente applicare delle piccole pailettes gold lungo la rima superiore.

Il consiglio in più: passate un khol nero nell'interno dell'occhio per rendere più "misterioso" il finish.

Bianco gesso

Da provare, soprattutto quando la pelle è abbronzata: il contrasto è davvero eye-catching!

Il consiglio in più: per un effetto ad alto impatto, applicate un ombretto bianco lungo il contorno degli occhi.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto