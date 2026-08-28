I consigli beauty per creare un look luminoso e naturale dopo l’estate, tra skin tint, blush, occhi dalle tonalità della terra e labbra morbide

A fine estate la pelle è ancora luminosa, il colorito conserva le sfumature dorate delle vacanze e il desiderio è proprio quello di trattenere questo “glow” il più a lungo possibile. Il make-up di fine estate arriva in nostro aiuto con formule e colori capaci di accompagnare il passaggio verso la nuova stagione. Il make-up del rientro ha un obiettivo: non cancellare i segni dell’estate, ma valorizzarli. Dopo settimane di look essenziali, fatti di protezione solare, mascara waterproof e labbra naturali, torna il piacere di dedicare qualche minuto in più al trucco, scegliendo prodotti che esaltano la pelle senza appesantirla.

Make-up fine estate fra leggerezza e colore

La parola chiave resta ancora leggerezza. La base viso infatti punta ancora su formule sottili, fondotinta effetto seconda pelle e skin tint che uniformano l’incarnato lasciando trasparire la luminosità naturale conquistata durante gli ultimi mesi. Il finish ideale è quello di una pelle fresca e radiosa, con un effetto curato. Anche il concetto di abbronzatura cambia. Il bronzer non serve più a ricreare un effetto soleil, ma diventa un alleato per definire i volumi del volto. A fare la differenza è il blush, protagonista assoluto delle ultime stagioni, scelto nelle tonalità che richiamano i colori della fine dell’estate: pesca, albicocca, rosa caldo e terracotta.

Trucco occhi e labbra: i colori e le texture su cui puntare

Per il trucco occhi la palette si tinge di nuance morbide e avvolgenti come beige luminosi, marroni vellutati, bronzi satinati e riflessi rame. Sono colori versatili, perfetti per il giorno e facilmente trasformabili per la sera. Anche il mascara torna protagonista, mentre le sopracciglia restano definite ma leggere. Il vero cambio di stagione, però, si nota sulle labbra. Dopo mesi di gloss trasparenti e balsami idratanti, tornano rossetti e matite nelle tonalità nude rosate, rosa biscotto, malva e terracotta: colori morbidi e facili da indossare, capaci di valorizzare ancora l’abbronzatura. Le texture preferite? Cremose e confortevoli, per dare alle labbra tutta l’idratazione che serve.

Make-up fine estate, i prodotti consigliati

L'ombretto in stick twist-up dalla texture cremosa scivola sulle palpebre senza tirare la pelle, garantendo un'applicazione semplice e precisa. La formula a prova di errori assicura un colore uniforme con una tenuta fino a 20 ore, resistente alle pieghe. Disponibile con finish opaco o satinato.

Il blush in balsamo dalla texture fondente si fonde con la pelle, regalando un finish luminoso. La coprenza media, facilmente modulabile, permette di ottenere un effetto naturale o più intenso. Il tutto è racchiuso in un originale packaging a forma di conchiglia, con pratico formato ad anello da collezione.

Duo de Baumes Chanel in Gentle Glow

Un pratico duo viso e labbra dalla texture fondente che scalda l'incarnato e dona una luminosità naturale. La formula modulabile permette di creare look delicati o più intensi. La palette abbina un blush color corallo e un illuminante champagne per un effetto glow raffinato in ogni momento della giornata.

Tinta fluida dall'effetto "seconda pelle" , uniforma l'incarnato con un finish leggero e un immediato effetto blur. La formula, adatta anche alle pelli sensibili, idrata la pelle in 14 giorni e contribuisce a riequilibrare la produzione di sebo grazie all'estratto di Chlorella.

Color corrector di nuova generazione, unisce make-up e skincare. Grazie alla tecnologia Adaptisphere™, i pigmenti intelligenti si adattano all'incarnato offrendo una coprenza leggera o media dall'effetto naturale. Arricchito con peptidi, acido ialuronico e Smart Clay Complex™, idrata, leviga e illumina la pelle.

Un ibrido tra skincare e make-up, questo siero colorato per labbra e guance dona un effetto fresco e luminoso. La texture ultra-leggera water-based si fonde con la pelle creando un velo di colore modulabile dall’effetto “seconda pelle”. La formula clean e vegan, al 97% di origine naturale, idrata fino a 24 ore.

In limited edition, racchiude terra, blush e illuminante in un’unica maxi cialda. Le tre polveri dalla texture morbida e setosa si fondono sulla pelle per un effetto abbronzato naturale, un incarnato luminoso e un glow radioso a lunga durata.

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